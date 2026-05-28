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Los 26 de Lionel Scaloni: la lista confirmada para el Mundial 2026

Deportes

A través de un video, la Selección Argentina confirmó a los 26 jugadores que representarán al equipo en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni confirmó la lista para la Selección Argentina.

Lionel Scaloni confirmó la lista para la Selección Argentina.

ras varias jornadas de profunda incertidumbre y un exhaustivo seguimiento médico debido a la seguidilla de futbolistas que arrastraban diversas molestias físicas, el director técnico Lionel Scaloni dio a conocer de manera oficial la nómina definitiva de los 26 convocados que viajarán al Mundial 2026.

El entrenador santafesino estiró los plazos hasta el límite permitido para evaluar la respuesta física de sus dirigidos en las sesiones de entrenamiento de alta intensidad.

Como ya había trascendido desde el búnker de Ezeiza, la premisa del cuerpo técnico fue inflexible: solo formarán parte de la delegación aquellos futbolistas que se encuentren al 100% de sus capacidades para afrontar la exigencia de la cita máxima.

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros:

1 Juan Musso

12 Rulli

23 Dibu Martínez

Defensores

2 Leo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cuti Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Mediocampistas

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo De Paulo

8 Valentín Barco

11 Gio Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 Flaco López

22 Lautaro Martínez

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