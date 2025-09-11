Encontraron muerto al argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro desde el domingo

Cabe señalar que, el lunes por la mañana, los investigadores que trabajaban en la desaparición de Ainsworth hicieron un descubrimiento crucial: una foto tomada con su teléfono celular. La imagen revelaba una camioneta estacionada en un área que, por sus características, se asemejaba a una favela de Río, un lugar inhóspito y peligroso.

Este hallazgo no solo confirmó que el vehículo fue abandonado en una zona de riesgo, sino que también proporcionó la hora exacta en que se tomó la foto. A pesar de que el celular de Alejandro continuó activo hasta las 21:00 de ese mismo día, las autoridades no consiguieron rastrear su última ubicación.

A raíz de la denuncia, la Policía de Turistas de Río de Janeiro inició de inmediato un operativo para encontrarlo, con la colaboración activa del consulado argentino, que notificó a las autoridades locales y se unió a las labores de búsqueda.

Quién era "Alex", el argentino que fue hallado muerto en Brasil

Conocido como "Alex" entre sus amigos, Ainsworth era oriundo de Campana, Buenos Aires, y había vivido en distintas localidades como Sáenz Peña y, más recientemente, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Profesionalmente, Ainsworth era un licenciado en Administración de Empresas con especialización en el área de la salud, título que obtuvo en el Instituto Universitario de la Fundación ISALUD.

A lo largo de su carrera, ocupó cargos de relevancia en el sector. En Laboratorios LIACE, por ejemplo, fue gerente administrativo, a cargo de la facturación a obras sociales, la gestión de personal y el control de las finanzas. También se desempeñó como cotizador comercial en CROSMED. Su experiencia en el rubro era amplia, incluso dictando clases y trabajando como técnico en electrocardiogramas por más de dos décadas.

En sus redes sociales, Alejandro reflejaba una vida personal activa, compartiendo momentos de sus viajes, cenas familiares con sus hijos y encuentros con amigos.