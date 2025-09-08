Turismo en Brasil: el destino con un nombre que describe la experiencia total

Dónde queda Bonito

Este destino se encuentra en el estado de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste de Brasil, cerca de la frontera con Paraguay. Aunque está lejos del océano, su entorno montañoso y sus ríos lo convierten en un paraíso natural único, alejado del bullicio de los grandes epicentros del territorio brasileño.

Cómo llegar a Bonito

Para llegar a Bonito, la forma más práctica es volar hasta su aeropuerto regional, que recibe vuelos desde las principales ciudades brasileñas. Desde allí, se puede seguir en auto hasta el centro del pueblo. Otra opción común es vía terrestre desde diferentes ciudades, aunque los viajes suelen ser largos.