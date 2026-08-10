Fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a toda Colombia

De acuerdo con la información brindada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se registró a las 7:34 a.m., hora local, a una profundidad de 96 kilómetros. El epicentro se ubicó específicamente en las inmediaciones de San José del Palmar, dentro del departamento del Chocó. Minutos más tarde, la zona volvió a temblar con una fuerte réplica de 4,6 grados registrada a las 8:18 con epicentro superficial cercano al municipio de Nóvita, lo que mantuvo en alerta máxima a la población civil.