Fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió a toda Colombia
Un violento terremoto de 7,4 grados de magnitud golpeó a Colombia este lunes. Las autoridades locales evalúan daños y reportan grietas en edificios.
Un intenso terremoto de magnitud 7,4 sorprendió a los habitantes de Colombia durante la mañana de este lunes. El violento movimiento telúrico generó un fuerte pánico generalizado en distintas regiones del país cafetero, obligando a las autoridades a iniciar operativos inmediatos para evaluar los posibles daños estructurales.
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De acuerdo con la información brindada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se registró a las 7:34 a.m., hora local, a una profundidad de 96 kilómetros. El epicentro se ubicó específicamente en las inmediaciones de San José del Palmar, dentro del departamento del Chocó. Minutos más tarde, la zona volvió a temblar con una fuerte réplica de 4,6 grados registrada a las 8:18 con epicentro superficial cercano al municipio de Nóvita, lo que mantuvo en alerta máxima a la población civil.
El impacto del sismo en Colombia y sus principales daños
Las diferentes radios del país alertaron velozmente sobre posibles daños en estructuras ubicadas en ciudades del llamado Eje Cafetero, puntualmente en Manizales y Pereira. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que aunque de momento no hay reportes de gravedad, sí se registraron "algunas grietas en edificios" de la capital nacional.
En sintonía con estas medidas de precaución, el intendente de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en sus redes sociales que los equipos de emergencia siguen verificando las afectaciones en la ciudad y le pidió a todos los ciudadanos que se comuniquen rápidamente por los canales oficiales si tienen conocimiento sobre víctimas o destrozos de magnitud.
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