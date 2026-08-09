El Gobierno de Javier Milei decretó feriado para después del Día del Niño: cómo queda el fin de semana largo
Este 2026 el calendario oficial le da un respiro a las familias con un descanso de tres días con un feriado posterior al Día del Niño.
El calendario oficial que definió el Gobierno de Javier Milei para este 2026 le trajo un guiño a las familias argentinas que podrán disfrutar de un feriado nacional justo después del Día del Niño, en uno de los tantos fin de semana largo que tiene el año.
Llegó agosto y, con él, una de las dudas más recurrentes que se repite año tras año en hogares, comercios y oficinas: ¿el Día del Niño es feriado? La confusión es un clásico de cada temporada, ya que al tratarse de una celebración comercial y familiar que tradicionalmente se homenajea el tercer domingo del mes, muchos suelen asociarla erróneamente con un cese de actividades o un día no laborable a nivel nacional.
Sin embargo, la respuesta siempre es la misma: el Día del Niño nunca es feriado por sí solo; aunque este año, el destino del calendario oficial quiso hacer una jugada perfecta a favor del descanso y el bolsillo familiar.
Descanso extendido para el Día del Niño: cuándo es el feriado y por qué hay fin de semana largo
La buena noticia para este 2026 es que la celebración infantil coincidirá de manera perfecta con el próximo descanso en el calendario nacional.
El domingo 16 de agosto se celebrará el tradicional Día del Niño en todo el país, pero lo que redondeará la jornada será el feriado del lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Al tratarse de un feriado trasladable que cae en lunes, se conformará automáticamente un fin de semana largo de tres días —sábado 15, domingo 16 y lunes 17—, una combinación inmejorable para propiciar las reuniones familiares, las salidas recreativas o una escapada turística de corta distancia. El Gobierno bien pudo haberlo movido, pero decidió mantenerlo en la misma jornada.
De esta manera, la tan ansiada coincidencia disipará cualquier tipo de confusión: este año, los festejos por el Día del Niño vendrán acompañados de un merecido descanso que permitirá disfrutar a pleno de las dos jornadas centrales sin la preocupación de la rutina laboral del día siguiente.
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