Terremoto en Colombia: colapsaron al menos 20 edificios en Cali por el sismo

La emergencia en Cali y el desesperado pedido de ayuda

VIDEO Colapsó un motel en Cali por el terremoto de Colombiapic.twitter.com/l2BuSueVTU — minutouno (@minutounocom) August 10, 2026

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien hace apenas tres días ofició de anfitrión para la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, utilizó sus redes sociales para informar sobre la gravedad de la crisis. "Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro", expresó el mandatario municipal, quien además solicitó el envío urgente de rescatistas desde Bogotá y Medellín.