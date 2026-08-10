Terremoto en Colombia: colapsaron al menos 20 edificios en Cali por el sismo
El fuerte terremoto de magnitud 7,4 en Colombia dejó un grave saldo en Cali: al menos 20 edificios colapsados y personas atrapadas bajo los escombros.
El devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la región del Pacífico en Colombia causó enormes destrozos en la ciudad de Cali. Las autoridades locales confirmaron el derrumbe de múltiples estructuras y advirtieron sobre la dramática situación de los ciudadanos que continúan atrapados bajo los peligrosos escombros.
La emergencia en Cali y el desesperado pedido de ayuda
El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien hace apenas tres días ofició de anfitrión para la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, utilizó sus redes sociales para informar sobre la gravedad de la crisis. "Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro", expresó el mandatario municipal, quien además solicitó el envío urgente de rescatistas desde Bogotá y Medellín.
Entre los graves destrozos ocasionados por el movimiento sísmico, se reportó la caída del conocido motel Molino Rojo, ubicado sobre la Autopista Suroriental, el cual quedó prácticamente reducido a escombros. Asimismo, en el barrio Capri y en el sector de la Avenida Roosevelt se teme por la vida de varias personas que habrían quedado sepultadas tras el colapso repentino de edificaciones residenciales y comerciales.
Ante el temor de nuevas réplicas, las autoridades pidieron a la población mantener la calma y evacuar inmediatamente cualquier vivienda que presente grietas considerables. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan evaluando los severos daños en el Centro Administrativo Municipal (CAM) y en la sede de la Gobernación del Valle del Cauca.
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