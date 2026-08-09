Tragedia en Río de Janeiro: cayó un helicóptero y murieron tres mujeres de una misma familia

Mientras esperaban en el hangar, los familiares escucharon versiones sobre un supuesto "aterrizaje forzoso" en la región, sin imaginar la verdadera magnitud de lo ocurrido.

El impacto se registró cerca de las 11:10, momento en el que los bomberos locales recibieron la alerta y se desplazaron hacia el lugar del hecho. Los restos del helicóptero —un modelo Robinson R44— fueron localizados sobre una ladera cubierta de espesa vegetación. A raíz del fuerte choque, la aeronave explotó y desató un incendio forestal. Un operativo integrado por unos 40 efectivos militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas debió desplegarse para acceder a la zona de difícil acceso y combatir las llamas.

Por estos momentos, las autoridades de aviación e investigación de Brasil trabajan en el lugar para esclarecer las causas exactas que provocaron la caída del helicóptero, en un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad local y dejó devastada a la familia colombiana.