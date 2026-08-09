Tragedia en Río de Janeiro: cayó un helicóptero y murieron tres mujeres de una misma familia
El accidente aéreo ocurrió en una zona boscosa de Vista Chinesa. La cumpleañera se salvó de milagro porque iba a subir en un segundo vuelo
Tres mujeres de una misma familia de origen colombiano perdieron la vida este sábado cuando el helicóptero turístico en el que realizaban un paseo se estrelló contra una zona boscosa en el sector de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista.
Lo que debía ser un viaje de ensueño para celebrar un cumpleaños de 15 se transformó en una tragedia de dimensiones incalculables en Río de Janeiro.
El siniestro cobró también la vida del piloto de la aeronave. Las víctimas fueron identificadas oficialmente como Rocío Cubillos (59 años), su hija Wendy Manrique (37) y su nieta Sofía Murillo (17), además del comandante Alessandro Rocha.
El grupo familiar había arribado a tierras brasileñas el pasado lunes para disfrutar de unos días de descanso, pasear por puntos emblemáticos como Búzios y culminar el viaje con los festejos familiares.
Accidente en helicóptero: el milagro de la cumpleañera y el dramático momento en el hangar
El trágico vuelo formaba parte de las actividades agasajo para la adolescente. Originalmente, el recorrido aéreo iba a ser realizado por seis integrantes de la familia; sin embargo, la joven que cumplía los 15 años se quedó en tierra firme junto a sus padres aguardando para abordar una segunda aeronave que despegaría minutos después. Ese segundo vuelo jamás se concretó.
Mientras esperaban en el hangar, los familiares escucharon versiones sobre un supuesto "aterrizaje forzoso" en la región, sin imaginar la verdadera magnitud de lo ocurrido.
El impacto se registró cerca de las 11:10, momento en el que los bomberos locales recibieron la alerta y se desplazaron hacia el lugar del hecho. Los restos del helicóptero —un modelo Robinson R44— fueron localizados sobre una ladera cubierta de espesa vegetación. A raíz del fuerte choque, la aeronave explotó y desató un incendio forestal. Un operativo integrado por unos 40 efectivos militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas debió desplegarse para acceder a la zona de difícil acceso y combatir las llamas.
Por estos momentos, las autoridades de aviación e investigación de Brasil trabajan en el lugar para esclarecer las causas exactas que provocaron la caída del helicóptero, en un hecho que conmocionó profundamente a la comunidad local y dejó devastada a la familia colombiana.
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