Matías Pourrain será trasladado a una cárcel para migrantes en Florida: buscan liberarlo

Buscan una fianza para conseguir su libertad

El principal objetivo de la defensa ahora es obtener una fianza que permita que Pourrain recupere la libertad mientras se resuelve su situación migratoria. Según explicó la abogada, el procedimiento requiere la intervención de un juez y el respaldo de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente. La representante legal también estimó cuál podría ser el monto solicitado para que el futbolista pueda abandonar la custodia migratoria.

“La fianza mínima es de u$s1.500, pero en un caso como el de Matías estimo que podría ubicarse entre u$s3.000 y u$s5.000”, precisó. Mientras se desarrolla ese proceso, está previsto que Pourrain sea trasladado desde el centro de procesamiento del ICE ubicado en Miramar hasta el Krome Detention Center, en el sur de Florida.

Según el relato de su abogada, el futbolista no tuvo una actitud conflictiva durante el procedimiento. “Matías no se resistió, no hubo ningún incidente. Después de unos minutos comenzó a enviar mensajes a sus compañeros avisando que lo estaban deteniendo”, contó De Moraes.

La familia del jugador también decidió hacer público su reclamo y pidió que se contemple la dimensión humana de la situación. En un comunicado, sus allegados remarcaron: “Matías no es un criminal. Es un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida por quienes lo rodean. Detrás de un caso migratorio hay un ser humano real: una familia, un trabajo, amistades y una vida construida durante años”.

Por ahora, Pourrain continuará bajo custodia mientras su defensa avanza con el pedido de fianza. El traslado al Krome Detention Center representa una nueva instancia dentro del proceso migratorio, mientras sus abogados intentan que pueda recuperar la libertad y continuar el trámite de residencia fuera de prisión.