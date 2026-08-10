Matías Pourrain será trasladado a una cárcel para migrantes en Florida: buscan liberarlo
El futbolista argentino de 34 años permanece detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos y será llevado al Krome Detention Center.
El caso del futbolista argentino Matías Pourrain sumó un nuevo capítulo luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos determinaran su traslado al Krome Detention Center, una instalación de máxima seguridad destinada a personas bajo custodia migratoria en el estado de Florida. El jugador, de 34 años, permanece detenido desde este jueves después de haber sido interceptado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un aeropuerto estadounidense.
Pourrain fue separado de sus compañeros cuando se encontraba en la zona de embarque, antes de abordar un vuelo con destino a Los Ángeles. Según explicó posteriormente su representación legal, tres agentes vestidos de civil se acercaron al futbolista bajo el argumento de que debían realizar una verificación. Lo que inicialmente parecía un procedimiento breve terminó con el deportista bajo custodia de las autoridades migratorias.
El argentino vive en Estados Unidos desde 2019. De acuerdo con la información difundida sobre su situación, ingresó al país con una visa de turista y posteriormente inició un trámite para obtener la residencia. El pedido nunca recibió un rechazo formal, pero tampoco llegó a una resolución definitiva. Esa situación migratoria pendiente es la que, según la explicación de su defensa, permitió que las autoridades dispusieran su detención.
La defensa cuestionó el procedimiento del ICE
La abogada de Pourrain, Regina de Moraes, cuestionó especialmente la forma en la que se produjo el arresto. La letrada puso el foco en los controles efectuados durante un vuelo doméstico y consideró que el procedimiento terminó derivando en una situación mucho más grave de la que el futbolista podía imaginar. “Lo que inicialmente parecía una breve verificación terminó convirtiéndose en una detención migratoria”, explicó la representante legal al referirse al operativo realizado en el aeropuerto.
La defensa sostiene que el jugador no tiene antecedentes criminales y que su situación está vinculada exclusivamente con el estado de su trámite migratorio. En ese sentido, De Moraes consideró que existe una zona de incertidumbre dentro de la legislación que afecta directamente al deportista. “Matías es víctima de un área gris de la ley de inmigración. No tiene antecedentes criminales, considero que una fianza de cinco mil dólares va a estar bien”, afirmó.
Buscan una fianza para conseguir su libertad
El principal objetivo de la defensa ahora es obtener una fianza que permita que Pourrain recupere la libertad mientras se resuelve su situación migratoria. Según explicó la abogada, el procedimiento requiere la intervención de un juez y el respaldo de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente. La representante legal también estimó cuál podría ser el monto solicitado para que el futbolista pueda abandonar la custodia migratoria.
“La fianza mínima es de u$s1.500, pero en un caso como el de Matías estimo que podría ubicarse entre u$s3.000 y u$s5.000”, precisó. Mientras se desarrolla ese proceso, está previsto que Pourrain sea trasladado desde el centro de procesamiento del ICE ubicado en Miramar hasta el Krome Detention Center, en el sur de Florida.
Según el relato de su abogada, el futbolista no tuvo una actitud conflictiva durante el procedimiento. “Matías no se resistió, no hubo ningún incidente. Después de unos minutos comenzó a enviar mensajes a sus compañeros avisando que lo estaban deteniendo”, contó De Moraes.
La familia del jugador también decidió hacer público su reclamo y pidió que se contemple la dimensión humana de la situación. En un comunicado, sus allegados remarcaron: “Matías no es un criminal. Es un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida por quienes lo rodean. Detrás de un caso migratorio hay un ser humano real: una familia, un trabajo, amistades y una vida construida durante años”.
Por ahora, Pourrain continuará bajo custodia mientras su defensa avanza con el pedido de fianza. El traslado al Krome Detention Center representa una nueva instancia dentro del proceso migratorio, mientras sus abogados intentan que pueda recuperar la libertad y continuar el trámite de residencia fuera de prisión.
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