Elecciones en EEUU: vandalizan por segunda vez la oficina de una senadora que va por la reelección

A sus 73 años, Collins es una de las dirigentes republicanas con mayor trayectoria en Washington, construyendo una reputación de moderada frente al progresismo y a los extremos ultraderechistas del partido gobernante.

Como se indicó, ocasionalmente se apartó de la línea oficial de su partido (especialmente en cuanto a matrimonio igualitario y derecho al aborto) y hasta mantuvo cruces con el mismísimo Trump, lo que le valió ser considerada como una figura de consenso para muchos votantes independientes de Maine.

En ese estado la discusión sobre inmigración y seguridad viene ocupando un lugar central en la actual carrera al Senado. De hecho, fue en Biddeford, justamente, donde agentes migratorios del ICE asesinaron en julio pasado a un ciudadano colombiano identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, motivando el repudio generalizado de la población.