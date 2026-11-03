Elecciones en EEUU: vandalizan por segunda vez la oficina de una senadora que va por la reelección
La sede de la legisladora republicana apareció con una pintada en la víspera de las elecciones legislativas, poniendo de relieve el tenso clima político.
La oficina de la senadora republicana Susan Collins en la ciudad de Biddeford, estado de Maine, fue vandalizada por segunda vez en poco más de un mes, en un episodio que volvió a poner de relieve el clima de crispación política que rodea a las elecciones legislativas de medio término en los Estados Unidos.
Según denunciaron colaboradores de la legisladora republicana, que no obstante ya tuvo varios encontronazos públicos con Donald Trump, desconocidos pintaron con letras rojas la frase “Blood on her hands” ("Tiene sangre en sus manos") sobre la vereda del edificio donde se encuentra su oficina.
El hecho ocurrió a pocas horas de la apertura de los comicios legislativos en los Estados Unidos y fue interpretado por el entorno de la senadora como una acción destinada a intimidar tanto a la dirigente como a los trabajadores de su oficina.
La jefa de gabinete de Collins, Katie Brown, aseguró que el ataque busca ejercer “presión política”, aunque sostuvo que no alterará el trabajo del equipo que busca un nuevo periodo de Collins en el Congreso, banca que ocupa desde 1997.
Las autoridades no identificaron hasta ahora a los responsables ni establecieron una relación directa entre la pintada y algún grupo político determinado, pero el incidente se produce en uno de los momentos más sensibles de la campaña electoral en la que Collins disputa con candidato demócrata Troy Jackson, quien -según las encuestas- ganaría la banca en disputa del Senado.
A sus 73 años, Collins es una de las dirigentes republicanas con mayor trayectoria en Washington, construyendo una reputación de moderada frente al progresismo y a los extremos ultraderechistas del partido gobernante.
Como se indicó, ocasionalmente se apartó de la línea oficial de su partido (especialmente en cuanto a matrimonio igualitario y derecho al aborto) y hasta mantuvo cruces con el mismísimo Trump, lo que le valió ser considerada como una figura de consenso para muchos votantes independientes de Maine.
En ese estado la discusión sobre inmigración y seguridad viene ocupando un lugar central en la actual carrera al Senado. De hecho, fue en Biddeford, justamente, donde agentes migratorios del ICE asesinaron en julio pasado a un ciudadano colombiano identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, motivando el repudio generalizado de la población.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario