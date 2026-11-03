Elecciones en Estados Unidos: quién gana según las predicciones de una de las plataformas más importantes

A diferencia de una encuesta tradicional, que consulta a una muestra de votantes sobre sus preferencias, las predicciones de estas plataformas se construyen a partir de las expectativas que reflejan sus mercados. Por eso, sus porcentajes no deben confundirse con una medición directa de la intención de voto ni con un resultado oficial.

Además, las estimaciones pueden cambiar durante el día, en función de la información disponible y de las novedades que surjan en cada estado. El 86% que actualmente muestra Kalshi es una referencia sobre las expectativas de su plataforma, no una garantía de lo que ocurrirá en las urnas.