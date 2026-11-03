Voter poll: quién gana las elecciones en Estados Unidos, según el boca de urna de CNN
La tradicional encuesta a boca de urna de la cadena de noticias refleja descontento. Cómo impacta la economía en las elecciones en Estados Unidos.
Las elecciones en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre se desarrollan bajo un clima de marcada insatisfacción social, según revelan los primeros datos preliminares de la tradicional encuesta nacional a boca de urna (Voter Poll) elaborada por la cadena CNN.
A diferencia del formato histórico, el renovado CNN Voter Poll combina entrevistas presenciales realizadas este mismo martes en los lugares de votación junto con decenas de miles de consultas telefónicas y online recabadas en las últimas semanas.
Qué dice el boca de urna sobre la economía y Donald Trump
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Los primeros números del boca de urna reflejan un panorama adverso para el oficialismo republicano, impulsado por dos grandes factores: la imagen del presidente y el malestar financiero.
- Economía y costo de vida: alrededor de tres cuartas partes (75%) de los votantes a nivel nacional califican las condiciones económicas del país como "malas". En esta línea, un contundente 90% del electorado aseguró que el costo de vida fue un factor "crucial" o importante al momento de decidir su voto.
- Gestión presidencial: aproximadamente 6 de cada 10 votantes (60%) desaprueban el desempeño general de Donald Trump en la presidencia, y la mitad de ellos (casi un 30% del total) asegura que su rechazo es "fuerte". Incluso, un dato alarmante para los republicanos es que cerca de una quinta parte (20%) de quienes respaldaron a Trump en las elecciones de 2024 ahora desaprueban su gestión.
- La culpa por la inflación: aunque el porcentaje de votantes afectados por la inflación se mantiene similar a los niveles de 2024, esta vez la responsabilización es directa: dos tercios de los consultados creen que Trump empeoró las condiciones económicas, atribuyendo el aumento de precios a sus políticas directas y no a factores externos.
A nivel general, el malhumor social es palpable en las urnas: tres cuartas partes de los votantes se sienten insatisfechos (o peor) con el rumbo del país, y 4 de cada 10 se describen abiertamente como "enojados".
Al ser consultados sobre el principal problema de Estados Unidos, los votantes ubicaron a la economía en primer lugar, seguida por "el estado de la democracia" (una preocupación que suele englobar a la oposición demócrata contra Trump). Muy por detrás quedaron temas históricamente candentes como la inmigración, la atención médica, la política exterior o la inseguridad.
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