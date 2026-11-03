Elecciones en Estados Unidos: la historia de la "Patricia Bullrich de Michigan"

El cambio fue particularmente llamativo por su velocidad. Apenas unos días antes, Stevens todavía manifestaba su respaldo al candidato de su propio partido. Incluso había sido convocada a participar de un acto de unidad demócrata junto a El-Sayed, aunque finalmente no asistió.

La congresista justificó su decisión al cuestionar las posiciones de su rival sobre Israel y sus vínculos con el streamer Hasan Piker, a quien sectores de la política estadounidense acusan de realizar declaraciones antisemitas. También sostuvo que El-Sayed había mantenido una actitud hostil hacia ella y su equipo.

Pero la explicación no terminó de despejar las dudas. En una entrevista con Anderson Cooper, por CNN, Stevens fue consultada sobre qué había cambiado entre el sábado, cuando todavía aseguraba que apoyaría al demócrata, y el domingo, cuando apareció junto a Rogers.

Su respuesta fue difusa: habló de haberse despertado con la cabeza más clara, de haber reflexionado y de seguir lo que sentía. Ante las repreguntas, volvió sobre sus cuestionamientos a El-Sayed, sin conseguir explicar de manera demasiado convincente el giro repentino.

La reacción dentro del Partido Demócrata fue inmediata. El episodio provocó fuertes críticas, renuncias en su equipo y cuestionamientos de dirigentes de su propio espacio. Incluso la congresista Debbie Dingell manifestó públicamente su preocupación por la situación.

Stevens, por su parte, intentó aclarar que no estaba abandonando al Partido Demócrata y que su decisión se limitaba a la elección para el Senado. Aseguró que respaldaría a los candidatos de su espacio en el resto de las categorías de la boleta.