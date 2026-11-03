Elecciones en Estados Unidos: Florida cerró las urnas con problemas logísticos e inundaciones
En ese importante estado hubo fallas en los sistemas de votación y los anegamientos repentinos obligaron a reubicar una veintena de centros de votación.
Los centros de votación de la mayor parte del estado de Florida cerraron este martes tras una jornada electoral condicionada por las intensas lluvias registradas en varias zonas y por una serie de incidentes logísticos que obligaron a trasladar locales de votación y provocaron demoras en algunos distritos.
En el marco de las elecciones legislativas de medio término en los Estados Unidos, millones de ciudadanos acudieron a las urnas en uno de los estados más observados del país, donde el Partido Republicano mantiene una posición predominante, aunque los demócratas intentan capitalizar el desgaste generado por la gestión de Donald Trump.
Florida, que cuenta con dos husos horarios, inició el cierre de los centros electorales a las 19.00 en la zona oriental (hora local, 21 de la Argentina), donde se concentra la gran mayoría de la población, mientras que en el extremo noroeste las mesas continuaron abiertas durante una hora adicional.
La jornada electoral estuvo atravesada por las consecuencias de las inundaciones repentinas registradas en los últimos días, por lo que las autoridades debieron reubicar cerca de veinte de centros de votación distribuidos en al menos ocho condados, entre ellos Broward y Palm Beach, dos de los distritos con mayor peso electoral del estado.
A estos inconvenientes se sumó una falla informática que interrumpió temporalmente las operaciones en centros de votación del condado de Broward durante aproximadamente quince minutos, volviendo a poner el foco en la infraestructura electoral en una de las jurisdicciones más populosas del estado.
Pero los problemas no comenzaron el día de la elección, porque en las semanas previas, responsables electorales de Broward habían advertido sobre retrasos en el servicio postal que afectaron la distribución y recepción de papeletas de voto por correo.
La atención centrada en las elecciones para el Congreso
La atención política en Florida está centrada en varias contiendas de alto perfil. Por un lado, la carrera por la gobernación enfrenta al republicano Byron Donalds, respaldado por Trump, con el demócrata David Jolly. En paralelo, la elección especial para el Senado federal tiene como protagonistas a la republicana Ashley Moody y a la demócrata Angie Nixon.
El resultado de esta última contienda resulta especialmente relevante porque definirá quién ocupará de manera permanente la banca que dejó vacante Marco Rubio cuando asumió como secretario de Estado de Estados Unidos.
También concentran atención varias disputas por la Cámara de Representantes. Entre ellas sobresale la del distrito 27, en el área de Miami, donde la congresista republicana María Elvira Salazar, una de las voces hispanas más reconocidas de su partido, busca la reelección frente al demócrata Eliott Rodríguez.
Con el cierre progresivo de los centros de votación, la atención se desplazó hacia el escrutinio de unos comicios que podrían influir de manera decisiva en el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense durante los últimos años del mandato de Trump.
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