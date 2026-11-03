Elecciones en Estados Unidos: Florida cerró las urnas con problemas logísticos e inundaciones

Elecciones legislativas en los Estados Unidos.

Pero los problemas no comenzaron el día de la elección, porque en las semanas previas, responsables electorales de Broward habían advertido sobre retrasos en el servicio postal que afectaron la distribución y recepción de papeletas de voto por correo.

La atención centrada en las elecciones para el Congreso

La atención política en Florida está centrada en varias contiendas de alto perfil. Por un lado, la carrera por la gobernación enfrenta al republicano Byron Donalds, respaldado por Trump, con el demócrata David Jolly. En paralelo, la elección especial para el Senado federal tiene como protagonistas a la republicana Ashley Moody y a la demócrata Angie Nixon.

El resultado de esta última contienda resulta especialmente relevante porque definirá quién ocupará de manera permanente la banca que dejó vacante Marco Rubio cuando asumió como secretario de Estado de Estados Unidos.

También concentran atención varias disputas por la Cámara de Representantes. Entre ellas sobresale la del distrito 27, en el área de Miami, donde la congresista republicana María Elvira Salazar, una de las voces hispanas más reconocidas de su partido, busca la reelección frente al demócrata Eliott Rodríguez.

Con el cierre progresivo de los centros de votación, la atención se desplazó hacia el escrutinio de unos comicios que podrían influir de manera decisiva en el equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense durante los últimos años del mandato de Trump.