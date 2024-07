El gobierno de Venezuela pidió cárcel para Edmundo González Urrutia y María Corina Machado

Machado, de 56 años, es la titular de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y eligió como candidato de ese espacio opositor al exembajador de Venezuela en Buenos Aires Edmundo González Urrutia, de 74, porque ella misma está inhabilitada por una condena judicial.

Rodríguez -que también llamó al pueblo venezolano a manifestarse a favor de Nicolás Maduro en Miraflores y en el resto del país- aseguró en la sesión de este martes que González Urrutia "sabía de estos planes" en referencia a las protestas.

"Sabía de estos planes igual que ella, igual que todo ese supuesto comando que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela", sentenció.

Mientras proliferan las denuncias y protestas sociales por el supuesto fraude ocurrido en las últimas elecciones en Venezuela, el titular de la Asamblea Nacional igualó a la oposición con el fascismo y aseguró que "con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes".

"Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad", disparó Rodríguez.

Las declaraciones fueron formuladas en el recinto luego de la detención de Freddy Superlano, uno de los principales opositores al gobierno de Nicolás Maduro, que fue aprehendido el lunes de esta semana.