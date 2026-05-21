Estados Unidos refuerza controles aeroportuarios ante el avance del brote de Ébola
La decisión estableció que todos los ciudadanos estadounidenses llegados de países afectados ingresen únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD).
A días de que comience el Mundial 2026, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que el país reforzará las restricciones de viaje para evitar la entrada del ébola, en medio de los actuales brotes registrados en el este y centro de África.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de ébola surgido en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda supone un alto riesgo a nivel local y regional, pero en sentido global siguen siendo bajos. Las autoridades detallaron un nuevo número de casos en las últimas horas, cuya cepa fue identificada como Bundibugyo y ya había registrado casos años atrás.
Por ende, los ciudadanos estadounidenses que lleguen a su país desde la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur dentro de los 21 días previos a su arribo deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD) para una detección mejorada.
Los CDC señalaron en una declaración que trabajarán con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para implementar medidas tendientes a reducir el riesgo de entrada de la enfermedad del ébola.
Las revisión de salud pública será más exhaustiva, en tanto que se aplicarán restricciones de ingreso para quienes ostenten pasaportes no estadounidenses que hayan estado en Uganda, Congo o Sudáfrica en los últimos 21 días.
A su vez, se coordinarán acciones con aerolíneas, socios internacionales y funcionarios en puertos de entrada para identificar y gestionar a viajeros que pudieran haber estado expuestos al virus del ébola.
La revisión de salud pública será más exhaustiva, mientras que se aplicarán restricciones de ingreso para quienes posean pasaportes no estadounidenses y hayan estado en Uganda, República Democrática del Congo o Sudáfrica en los últimos 21 días.
El riesgo inmediato para el público estadounidense en general sigue siendo bajo en este momento, según indicó la agencia, que agregó que continuará evaluando la situación cambiante y podrá ajustar las medidas de salud pública conforme haya más información disponible.
De acuerdo con los CDC, actualmente no existe una vacuna contra el virus Bundibugyo y el tratamiento consiste principalmente en cuidados paliativos.
Hasta el pasado lunes existían informes de 11 casos confirmados y 336 presuntos casos, incluyendo 88 decesos, en la República Democrática del Congo, así como dos casos confirmados, incluyendo un fallecimiento, en Uganda.
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