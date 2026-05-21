El papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre como parte de su tour por Sudamérica
Las autoridades laicas en Uruguay ya palpitan la posible llegada del papa León XIV, que antes tiene planes para ir a España tras su viaje al África.
En apenas un año de pontificado el papa León XIV encaró varios viajes apostólicos significativos, como su visita inaugural a Turquía y el Líbano, o su reciente periplo por África, pero su agenda lo podría traer por primera vez a Sudamérica, incluida la Argentina, Uruguay y Perú.
La posibilidad se comenzó a hablar en abril, cuando el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visitó al Papa en el Vaticano y se fue de la reunión con la certeza de un viaje apostólico a Montevideo. Luego se afianzó la versión de que sería un tour para noviembre de este año.
Con lo cerca que están las dos márgenes del Río de la Plata -a pesar de ser el río más ancho del mundo- hasta el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, deslizó que León XIV "seguramente sea un Papa que viaje y ojalá venga a la Argentina".
Dada la conexión del Papa con Perú, ya que fue Obispo de Chiclayo antes de ser Obispo de Roma, la opción de que también visite Lima no suena exagerada.
Para alimentar más los rumores, el intendente de la localidad uruguaya de Florida, Carlos Enciso Christiansen, afirmó a la señal Radio Florida que "por suerte se estaría confirmando" el viaje del Papa a la Banda Oriental, aunque se atajó diciendo que "siempre hay que dejar un espacio para las confirmaciones oficiales de las respectivas autoridades".
"Pero fuentes vaticanas nos han dicho que ya está el plan en la agenda de viajes" del Papa para "la primera quincena de noviembre", reveló el jefe comunal de Florida, una ciudad de 36.471 habitantes ubicada a 91 kilómetros de Montevideo que alberga la Catedral de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.
Como suele ocurrir, la Santa Sede guarda silencio sobre la agenda del Papa y sólo está anunciado públicamente su viaje a España entre el 6 y el 12 de junio, para recorrer Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.
La última vez que un Papa visitó Sudamérica -incluido nuestro país- fue durante el pontificado de Juan Pablo II, quien en 1987 visitó Argentina, Uruguay y Chile.
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