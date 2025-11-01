Elizabeth Warren destruye a Donald Trump por el rescate a Milei: "Quiero darles US$200 a los jubilados estadounidenses"

A principio de octubre la líder del bloque demócrata cuestionó al presidente Donald Trump por querer otorgarle recursos al gobierno argentino “mientras recorta la atención médica para los estadounidenses”.

“Esta es la persona a la que Donald Trump quiere darle 20 mil millones de dólares de nuestro dinero, mientras recorta la atención médica para los estadounidenses en su propio país”, escribió Warren replicando un video de AFP que mostraba uno de los momentos más destacados del extraño recital que Milei ofreció en el Movistar Arena.

Trump y el polémico rescate a Milei

Ante este panorama, senadores demócratas, encabezados por Warren y Amy Klobuchar, criticaron duramente el salvataje que intenta llevar adelante el republicano. Hace pocos días, a través de una carta dirigida a Trump, alertaron que el rescate prioriza los intereses de un gobierno extranjero por encima de los agricultores y ciudadanos estadounidenses.

La controversia se intensificó luego de que el país vendiera cargamentos de soja a China mientras se negociaba el paquete financiero. En ese momento, el senador republicano Chuck Grassley calificó la operación de “muy preocupante” y cuestionó la coherencia del plan: “¿Por qué rescatar a este país mientras ellos acaparan nuestros mercados de soja?”, sostuvo.

Evitar el colapso y frenar a China

Desde la Casa Blanca, los defensores del plan sostienen que la asistencia busca evitar un colapso económico que afectaría los precios agrícolas estadounidenses y contrarrestar la creciente influencia de China en la región. Sin embargo, la oposición sostiene que el rescate beneficia políticamente a Milei y refuerza los vínculos de Trump con su aliado, en línea con intereses económicos compartidos.

La estrategia contempla la posible utilización del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro para comprar deuda o moneda, una medida inédita desde los años 90.

Para los críticos, el rescate a Milei representa una maniobra política que privilegia agendas externas y beneficios estratégicos por sobre las necesidades internas, dejando a Trump en una posición delicada ante su propio Congreso, mientras Milei sigue buscando, de cualquier manera, que alguien lo respalde.