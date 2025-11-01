Cayó el joven de 18 años que mató a tiros a un amigo durante una discusión en Hurlingham
Sebastián Demichelis fue apresado por fuerzas de la DDI de Morón acusado de homicidio.
La localidad de Villa Tesei, en el partido bonaerense de Hurlingham, se vio sacudida este miércoles por un brutal crimen ocurrido a plena luz del día. Pasado el mediodía, tres amigos se cruzaron en la vía pública y una discusión entre dos de ellos terminó de la peor manera: uno sacó un arma de fuego y asesinó a tiros al otro, para luego escapar.
Sebastián Demichelis, el jóven de 18 años que mató de dos disparos a un conocido del barrio fue detenido anoche como autor material del homicidio, mientras que un tercero, Ezequiel Moran de 17 años, ya había sido aprehendido.
En tanto, la víctima fue identificada como Diego Eduardo Consencao, de 32 años, quien murió poco después en el hospital local a raíz de las graves heridas sufridas. Según informaron fuentes policiales, el hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Eduardo Bradley e Inés de Pons, límite entre Villa Tesei y El Palomar.
Allí se encontraban S.L.D., de 18 años, su cómplice E.I.D., de 17, y Consencao. Una cámara de seguridad municipal captó el momento previo al crimen, cuando los tres se desplazaban juntos: dos en bicicleta y el menor caminando a su lado. En cuestión de segundos, la conversación se tornó violenta.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, S.L.D. descendió de su bicicleta, entregó el rodado a su acompañante y, tras una breve discusión, extrajo un arma de un bolso que llevaba consigo. Sin mediar más palabras, abrió fuego contra Consencao, que intentó huir corriendo, pero fue alcanzado por al menos dos disparos: uno en el tórax y otro en la pelvis.
Los vecinos alertaron al 911 y la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció poco después. En la escena del crimen, la Policía Científica halló tres vainas servidas y un proyectil calibre 40.
Con el aporte de cámaras de seguridad y testimonios, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense logró detener al menor que acompañaba al agresor, quien fue señalado como partícipe directo del ataque. El autor material, recién fue detenido días después del hecho.
