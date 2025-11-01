Cayó el joven de 18 años que mató a tiros a un amigo durante una discusión en Hurlingham

Los vecinos alertaron al 911 y la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció poco después. En la escena del crimen, la Policía Científica halló tres vainas servidas y un proyectil calibre 40.

Con el aporte de cámaras de seguridad y testimonios, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense logró detener al menor que acompañaba al agresor, quien fue señalado como partícipe directo del ataque. El autor material, recién fue detenido días después del hecho.