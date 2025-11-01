Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025
El evento reconoció el trabajo, la creatividad y la conexión con el público de los influencers, streamers y artistas digitales que marcan tendencia en las redes sociales.
El universo digital argentino celebró su noche más destacada con la segunda edición de los Premios Ídolo 2025, una gala que reunió a los creadores de contenido, streamers e influencers más influyentes del país.
Desde el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, el evento reconoció la creatividad, la innovación y el poder de conexión que las figuras digitales construyeron con sus comunidades en los últimos años. La ceremonia fue conducida por Zaira Nara y Grego Rossello y transmitida en vivo por Telefe y Streams Telefe.
Luego de que el público participe en la postulación y ayude a definir a los nominados, un jurado de profesionales de la industria digital y del marketing votó a los ganadores del premio creado por la popular influencer española Dulceida (Aida Domènech Pascual), el cual es un galardón único para los influencer y creadores de contenido digital.
Esta segunda edición amplió sus categorías a 25 ternas, reflejando la diversidad del ecosistema digital argentino. Desde la moda y la música hasta el contenido educativo y el entretenimiento, los Premios Ídolo consolidaron su rol como plataforma de reconocimiento al talento emergente y consagrado.
Además del reconocimiento principal, la gala distinguió a las siguientes figuras y proyectos en cada categoría:
Humor y Entretenimiento
- Momi Giardina (Ganadora).
- Martín Garabal.
- Martín Dardik.
- Lucho Mellera.
- Pelao Khe.
Ídolo musical
- La T y la M.
- Yami Safdie.
- Ángela Torres (Ganadora).
- Emanero.
Actualidad
- Beltrán Briones (Ganador).
- Ahorrando con Cami.
- Mujer Financiera.
- Mai Pistiner.
- Lara López Calvo.
Momento más viral
- Conicet: Estrella de mar.
- Pollo Álvarez con De Paul (Ganador).
- Paren La Mano: Bailando Todos.
- Alonso Spiderman.
- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor.
- Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’.
- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto.
- AYSA y Joaquín Levinton.
- Spreen debutando en fútbol argentino.
- Canción Diego Castro: La Totona.
- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox.
Gastronomía
- Inutilísimas
- Las recetas de Simón (Ganador).
- Paulina Cocina.
- Gastón Soffritti.
- Mon Petit Glouton.
Canción más viral
- Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo.
- En otra Vida - Yami Safdie, Lasso.
- Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama.
- Favorita - Ángela Torres.
- Tu jardín con enanitos - Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles (Ganador).
Streamer
- Luquita Rodríguez.
- Coker.
- Davo Xeneize (Ganador).
- Mernuel (Mernosketti).
Beauty
- Cande Copello.
- Sofi Gonet.
- Joaco Vázquez.
- Tuli Acosta.
- Dadatina (Ganadora).
Podcast
- La fábrica podcast
- Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
- La fórmula podcast (Mili Hadad)
- Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
- Ferné con Grego (Ganador)
Contenido creativo
- Fran Gómez.
- Julieta Coria.
- Juli Savioli (Ganadora).
- Marti Benza.
- Fermín Bo.
Sports
- Juli Puente.
- Lucas Ortega.
- El Rufián.
- Cata Guimarey.
- Tomás Mazza (Ganador).
Lifestyle
- Michelle Masson (Ganadora).
- Stephie Demner.
- Zaira Nara.
- Lizardo Ponce.
- Santi Talledo.
Ídolo al volante
- Dino Di Palma (Ganador).
- Barcatini.
- Aixa Franke.
- Martín Gallego.
Ídolo celebrity
- Evangelina Anderson.
- Nico Vázquez.
- Wanda Nara (Ganadora).
- Paula Chaves.
- Eugenia Suárez.
Health
- Laura Romano.
- Soy mamá y pediatra.
- Dr. La Rosa (Ganador).
- Sofi Calvo.
Ídolo futbolero
- Gastón Edul (Ganador).
- Davo Xeneize.
- Sofi Martínez.
- Jero Freixas.
- Pollo Álvarez.
Moda
- Delfi Ferro.
- Zuzu Coudeu.
- Sofi Gonet (Ganadora).
- Papryka.
Youtuber
- Angie Velasco.
- Matías Bottero (Ganador).
- Ian Lucas.
- Bri Domínguez.
Revelación
- Cris Vanadía.
- Juli Manzotti.
- Marcos Giles (Ganador).
- Fede Popgold.
- Mernuel (Mernosketti).
Viajes
- Pasaje en mano (Ganadora).
- Tupi Saravia.
- Drea León.
- Modo Turista.
Experiencias gastronómicas y/o culturales
- La chica del brunch (Ganadora).
- Buenosaires.Ar.
- Turista en Buenos Aires.
- Buenos paladaires.
Cultura, ciencia y tecno
- Fer Carolei (Ganadora).
- La Joya Agro.
- Almendra Veiga.
- Celeste Giardinelli.
Tik Toker
- Mar Cosca.
- Santi Ravier.
- Juli Castro (Ganadora).
- Mati Spano.
- More Andrade.
Streamer más viral
- Martín Cirio (Ganador).
- Momo.
- Davo Xeneize.
- Mernuel (Mernosketti).
Emergente
- Agus García.
- Titi Tcherkaski.
- Tobi Juárez.
- Facturita.
- El gordo y el flako.
- Daniela Clara.
- Luchi Patrone.
- Teo D’elía (Ganador).
- Agos Palazzolo.
- Agustina Provenzani.
Emprendimiento
- Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo (Ganador).
- Almendra by Cande Molfese.
- Diabla by Delfi Ferro.
- Polenta by Nacho Elizalde.
Creador digital del año
- Mernosketti (Mernuel, Moski y Bauletti).
