

Luego de que el público participe en la postulación y ayude a definir a los nominados, un jurado de profesionales de la industria digital y del marketing votó a los ganadores del premio creado por la popular influencer española Dulceida (Aida Domènech Pascual), el cual es un galardón único para los influencer y creadores de contenido digital.

Esta segunda edición amplió sus categorías a 25 ternas, reflejando la diversidad del ecosistema digital argentino. Desde la moda y la música hasta el contenido educativo y el entretenimiento, los Premios Ídolo consolidaron su rol como plataforma de reconocimiento al talento emergente y consagrado.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Además del reconocimiento principal, la gala distinguió a las siguientes figuras y proyectos en cada categoría:

Humor y Entretenimiento

Momi Giardina (Ganadora).

Martín Garabal.

Martín Dardik.

Lucho Mellera.

Pelao Khe.

Ídolo musical

La T y la M.

Yami Safdie.

Ángela Torres (Ganadora).

Emanero.

Actualidad

Beltrán Briones (Ganador).

Ahorrando con Cami.

Mujer Financiera.

Mai Pistiner.

Lara López Calvo.

Momento más viral

Conicet: Estrella de mar.

Pollo Álvarez con De Paul (Ganador).

Paren La Mano: Bailando Todos.

Alonso Spiderman.

Tapados De Laburo: Oreo Mortedor.

Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’.

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto.

AYSA y Joaquín Levinton.

Spreen debutando en fútbol argentino.

Canción Diego Castro: La Totona.

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox.

Gastronomía

Inutilísimas

Las recetas de Simón (Ganador).

Paulina Cocina.

Gastón Soffritti.

Mon Petit Glouton.

Canción más viral

Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo.

En otra Vida - Yami Safdie, Lasso.

Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama.

Favorita - Ángela Torres.

Tu jardín con enanitos - Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles (Ganador).

Streamer

Luquita Rodríguez.

Coker.

Davo Xeneize (Ganador).

Mernuel (Mernosketti).

Beauty

Cande Copello.

Sofi Gonet.

Joaco Vázquez.

Tuli Acosta.

Dadatina (Ganadora).

Podcast

La fábrica podcast

Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

La fórmula podcast (Mili Hadad)

Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

Ferné con Grego (Ganador)

Contenido creativo

Fran Gómez.

Julieta Coria.

Juli Savioli (Ganadora).

Marti Benza.

Fermín Bo.

Sports

Juli Puente.

Lucas Ortega.

El Rufián.

Cata Guimarey.

Tomás Mazza (Ganador).

Lifestyle

Michelle Masson (Ganadora).

Stephie Demner.

Zaira Nara.

Lizardo Ponce.

Santi Talledo.

Ídolo al volante

Dino Di Palma (Ganador).

Barcatini.

Aixa Franke.

Martín Gallego.

Ídolo celebrity

Evangelina Anderson.

Nico Vázquez.

Wanda Nara (Ganadora).

Paula Chaves.

Eugenia Suárez.

Health

Laura Romano.

Soy mamá y pediatra.

Dr. La Rosa (Ganador).

Sofi Calvo.

Ídolo futbolero

Gastón Edul (Ganador).

Davo Xeneize.

Sofi Martínez.

Jero Freixas.

Pollo Álvarez.

Moda

Delfi Ferro.

Zuzu Coudeu.

Sofi Gonet (Ganadora).

Papryka.

Youtuber

Angie Velasco.

Matías Bottero (Ganador).

Ian Lucas.

Bri Domínguez.

Revelación

Cris Vanadía.

Juli Manzotti.

Marcos Giles (Ganador).

Fede Popgold.

Mernuel (Mernosketti).

Viajes

Pasaje en mano (Ganadora).

Tupi Saravia.

Drea León.

Modo Turista.

Experiencias gastronómicas y/o culturales

La chica del brunch (Ganadora).

Buenosaires.Ar.

Turista en Buenos Aires.

Buenos paladaires.

Cultura, ciencia y tecno

Fer Carolei (Ganadora).

La Joya Agro.

Almendra Veiga.

Celeste Giardinelli.

Tik Toker

Mar Cosca.

Santi Ravier.

Juli Castro (Ganadora).

Mati Spano.

More Andrade.

Streamer más viral

Martín Cirio (Ganador).

Momo.

Davo Xeneize.

Mernuel (Mernosketti).

Emergente

Agus García.

Titi Tcherkaski.

Tobi Juárez.

Facturita.

El gordo y el flako.

Daniela Clara.

Luchi Patrone.

Teo D’elía (Ganador).

Agos Palazzolo.

Agustina Provenzani.

Emprendimiento

Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo (Ganador).

Almendra by Cande Molfese.

Diabla by Delfi Ferro.

Polenta by Nacho Elizalde.

Creador digital del año