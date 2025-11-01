Carlos Baute manifestó su deseo de que Donald Trump ataque Venezuela: "Tenemos la esperanza"
El cantante habló sobre la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que empezó a finales del pasado agosto, cuando el país presidido por Donald Trump inició un aumento de tropas navales en el sur del Caribe.
Carlos Baute siempre ha alzado la voz para hablar de política y de la situación actual que vive su país, Venezuela y en las últimas horas, en plena gira de medios por el lanzamiento de su nueva canción, el cantante señaló que: "Venezuela es como una montaña rusa. Siempre tenemos la esperanza de ser libres. Lo de María Corina y Edmundo fue un respiro, aunque luego la esperanza bajó otra vez", asegura en una entrevista en El Plural.
"Que le hayan dado el Nobel de la Paz a María Corina es un orgullo, pero no significa que el país vaya a cambiar. Ella es una valiente, lleva mucho tiempo aislada, sin un abrazo de nadie, está sola", sostuvo.
Además, habló sobre la crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que empezó a finales del pasado agosto, cuando el país presidido por Donald Trump inició un aumento de tropas navales en el sur del Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico cercano a costas venezolanas.
"Ahora, con todas las armas que tiene Trump, todos los buques que hay, tenemos la esperanza de que algo pase. Estamos en ese momento, esperando que Venezuela sea libre y yo de regresar y darle un abrazo a Venezuela. Es un gesto simbólico, un respiro, un orgullo por la persona que lo recibió, por esa venezolana, pero todavía no cambia nada", aseguró
"Si el planeta no se ha metido con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, con más de tres años de guerra, imagínate con Venezuela, que no está oficialmente en guerra. Nadie se va a meter", finalizó el artista sobre este tema.
Carlos Baute presenta ‘Quién mejor que tú’, su nuevo himno al amor auténtico
El cantautor presenta “Quién mejor que tú”, una canción que rinde homenaje al amor verdadero. Habla de esas conexiones que llegan para quedarse y transforman la vida.
Con su sello romántico y un sonido renovado, Baute vuelve a emocionar con una historia hecha para sentir y dedicar.
El tema fue compuesto junto al productor colombiano Andrés Castro, figura clave en la música latina actual. Castro ha trabajado con Carlos Vives, Shakira o Sebastián Yatra.
Baute regresa al pop latino con un estilo fresco, romántico y cercano, pensado para conectar tanto en lo íntimo como en lo universal.
