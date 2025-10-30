Javier Milei posteó tras la reunión con gobernadores: qué significa "MAGA", la sigla que usó en X
Como fiel soldado de Donald Trump que es, el Presidente utilizó una sigla en inglés, que anteriormente fue utilizada por el republicano.
¿A imagen y semejanza de Donald Trump? Aunque confirmar esto no es posible, sí es cierto que Javier Milei intenta parecerse en todo al presidente de Estados Unidos. De hecho, en las últimas horas, el jefe de Estado argentino mantuvo una reunión con la mayoría de los gobernadores del país, a excepción de cuatro que decidió excluir.
Posterior al encuentro en Casa Rosada, que también contó con todo el gabinete libertario, el primer mandatario lanzó un posteo en redes sociales que incluía una foto con los líderes provinciales y una sigla que muchos aún no conocen: "MAGA", escribió en X, tras lo cual lanzó también su ya conocido "VLLC" (Viva la libertad, carajo).
Qué significa "MAGA", la sigla que usó Milei
MAGA no es sólo una sigla, sino que también configura el estandarte del Trumpismo: significa "Make America Great Again" (hacer a América grande de nuevo) y se ha convertido en la frase central y el principal motor de las campañas presidenciales de Donald Trump en 2016 y 2024.
Este eslogan, cargado de una fuerte apelación a la nostalgia por una percibida era de oro en la historia estadounidense, no es solo un lema. Se ha transformado en el símbolo distintivo del movimiento político que rodea a Trump. En esencia, el acrónimo representa una plataforma ideológica que promueve políticas conservadoras, nacionalistas y proteccionistas.
El hecho de que Milei emplee la sigla "MAGA" subraya su alineamiento estratégico con el sector más conservador y de derecha a nivel mundial. Esta conexión fue sellada con la felicitación explícita de Trump tras la victoria de Milei en las elecciones presidenciales argentinas, validando así su liderazgo, y en las recientes legislativas.
De hecho, el republicano ha utilizado su propia sigla para decir "Make Argentina Great Again", es decir, "hacer a Argentina grande de nuevo".
