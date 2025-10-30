Adorni calificó a la reunión con gobernadores como "un paso importante" hacia "el Congreso más reformista"

"En este encuentro se dio un paso importante en este camino, que comenzó como conté recién y como viene ocurriendo desde que los argentinos decidieron terminar con el populismo en el 2023; y que después continuó este camino con el Pacto de Mayo y que se va a consolidar con las reformas estructurales que va a implementar por supuesto el próximo Congreso -o la nueva conformación del Congreso- a partir del próximo 10 de diciembre, que será seguramente el más reformista de la historia de nuestro país", sumó.

Insólitamente, el vocero señaló que "es la voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero de crecimiento", pese a que excluyeron de manera voluntaria a Kicillof y otros gobernadores por su pensamiento e ideología.

"Si logramos esto, nuestro país tiene la oportunidad histórica de convertirse en un gigante en energía, en minerales, en tecnología, en turismo y en tantos otros rubros. Si los impulsamos cada provincia argentina puede ser una potencia en sí misma. Todo esto está marcado dentro del presupuesto 2026 -o la ley de presupuesto 2026- que garantiza el equilibrio fiscal, y por lo tanto la sustentabilidad de cada una de estas premisas", agregó el funcionario.

Luego, manifestó que "para que haya trabajo y buenos salarios, en Argentina tiene que haber inversión" y "para que haya inversión, hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad... Por ese motivo, el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal".

"El país está en un momento bisagra. El mandato de los argentinos es terminar con el pasado y volver a abrazar las ideas que alguna vez nos hicieron grandes. Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos", concluyó.

adorni tras reunión gobernadores

Como parte del Gobierno nacional estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de gabinete de ministros Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Lugones; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el asesor del presidente Santiago Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y Manuel Adorni, secretario de Comunicación y Medios.