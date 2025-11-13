Emmanuel Macron adelantó que rechazará el acuerdo entra la UE y el Mercosur
Aunque días atrás se había mostrado entusiasmado ante la posibilidad de avanzar en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente francés ahora dio marcha atrás ante agricultores de su país.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anticipó este jueves que rechazará el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras mantener una reunión con agricultores de su país en Toulouse.
Macron les afirmó que el tratado entre ambos bloques regionales tendrá "un no rotundo de Francia", por lo que llevó tranquilidad al sector rural galo, según confirmó la ministra de Agricultura, Annie Genevard.
"Francia no puede validar en estos momentos el proyecto de acuerdo con los países del Mercosur porque no protege los intereses de nuestros agricultores", señaló Genevard que también participó en la reunión.
En ese sentido, la funcionaria agregó: "No se puede aceptar que se produzcan o se importen a suelo europeo productos y alimentación que no respeten las reglas que imponemos a nuestros propios productores".
Unos 300 agricultores pidieron el miércoles definiciones claras a Macron sobre el tratado de libre comercio con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), después de que el presidente asegurara la semana pasada que veía perspectivas positivas para la firma de ese acuerdo.
"El presidente se comprometió hoy a no firmar el Mercosur hasta que no incluya las cláusulas que se deberían poner en marcha", afirmó el titular de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Frsea), Jean-Marie Driat, quien se opone al tratado en su conjunto.
Javier Milei en duda
El presidente Javier Milei no confirmó todavía su asistencia a la Cumbre de jefes de Estados del Mercosur que se realizará en Foz de Iguazú, Brasil. No se trata de un encuentro más, porque el país vecino presidido por Luiz Inácio "Lula" da Silva busca que ese 20 de diciembre se ratifique de manera definitiva el tratado con la Unión Europea, el acuerdo comercial clave que se está negociando hace más de 20 años que traería condiciones más favorables para el comercio entre ambos bloques regionales.
Según aseguraron desde Casa Rosada, el mandatario libertario informará sobre el estado de su asistencia más cerca de la fecha. Milei ya confirmó que, en línea con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tampoco viajará a la Cumbre del G-20 que se hará a fin de mes en Sudáfrica.
