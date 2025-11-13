Emmanuel Macron adelantó que rechazará el acuerdo entra la UE y el Mercosur

"El presidente se comprometió hoy a no firmar el Mercosur hasta que no incluya las cláusulas que se deberían poner en marcha", afirmó el titular de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Frsea), Jean-Marie Driat, quien se opone al tratado en su conjunto.

Javier Milei en duda

El presidente Javier Milei no confirmó todavía su asistencia a la Cumbre de jefes de Estados del Mercosur que se realizará en Foz de Iguazú, Brasil. No se trata de un encuentro más, porque el país vecino presidido por Luiz Inácio "Lula" da Silva busca que ese 20 de diciembre se ratifique de manera definitiva el tratado con la Unión Europea, el acuerdo comercial clave que se está negociando hace más de 20 años que traería condiciones más favorables para el comercio entre ambos bloques regionales.

cumbre mercosur milei lula Mariano Fuchila

Según aseguraron desde Casa Rosada, el mandatario libertario informará sobre el estado de su asistencia más cerca de la fecha. Milei ya confirmó que, en línea con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tampoco viajará a la Cumbre del G-20 que se hará a fin de mes en Sudáfrica.