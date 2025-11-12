"Unas ganas de...": el deseo de un pasajero del Tren Sarmiento que descolocó en vivo al periodista de TN

tn bolsa tren

Qué pasó con el descarrilamiento del Tren Sarmiento

Al respecto, Trenes Argentinos informó que, siguiendo el protocolo de seguridad operacional, la formación logró frenar a tiempo inmediatamente después del incidente.

A pesar de la activación de los protocolos, la normal circulación se vio afectada. Durante las primeras horas (hasta las 17:50), el servicio circuló de manera limitada, operando únicamente entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once; mientras que posteriormente, la prestación se restableció entre Once y Moreno, pero sin realizar detenciones en la estación Liniers.

Personal de Trenes Argentinos y las fuerzas de seguridad trabajan intensamente en el lugar para despejar la vía. Las causas exactas del descalce están siendo investigadas y solo podrán determinarse una vez que se realicen los peritajes correspondientes.