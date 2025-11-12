"Unas ganas de...": el deseo de un pasajero del Tren Sarmiento que descolocó en vivo al periodista de TN
Tras el reciente descarrilamiento, Julio Bazán buscaba testimonios en la estación de Once, y uno de los usuarios sorprendió con un pedido especial.
El descarrilamiento de una formación del Tren Sarmiento el martes en Liniers continúa generando demoras en el servicio del transporte público, algo que al parecer pone un tanto nerviosos a algunos usuarios que aprovechan las cámaras de TV para manifestarse, aunque no siempre de la forma más esperada.
La Línea Sarmiento sufrió este martes una alteración en su servicio debido al descalce de una formación. A las 15:50, el tren 3358, que realizaba el recorrido entre Moreno y Once, descarriló al pasar por un cambio de vías en la estación Liniers.
Desde entonces, el servicio que transporta miles de pasajeros de forma diaria entre la Ciudad y diferentes localidades del conurbano viene sufriendo demoras.
En este marco fue que el periodista Julio Bazán fue enviado a la siempre transcurrida estación Once a registrar algunos testimonios. Entre varios indignados, hubo un pasajero que sorprendió al periodista de TN y que se volvió viral.
"Unas ganas de... de tomarme una bolsa", respondió el trabajador, ante la pregunta sobre si el tren estaba en hora. "Está enojada la gente", acotó el periodista, quizás no atendiendo al particular deseo del usuario.
Qué pasó con el descarrilamiento del Tren Sarmiento
Al respecto, Trenes Argentinos informó que, siguiendo el protocolo de seguridad operacional, la formación logró frenar a tiempo inmediatamente después del incidente.
A pesar de la activación de los protocolos, la normal circulación se vio afectada. Durante las primeras horas (hasta las 17:50), el servicio circuló de manera limitada, operando únicamente entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once; mientras que posteriormente, la prestación se restableció entre Once y Moreno, pero sin realizar detenciones en la estación Liniers.
Personal de Trenes Argentinos y las fuerzas de seguridad trabajan intensamente en el lugar para despejar la vía. Las causas exactas del descalce están siendo investigadas y solo podrán determinarse una vez que se realicen los peritajes correspondientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario