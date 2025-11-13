Terminó el cierre gubernamental más largo en la historia de EEUU: cuánto duró

La Salud en el centro de la disputa

Más allá del presupuesto, el cierre estuvo marcado por el intenso debate sobre la financiación de la cobertura de Salud pública, especialmente los subsidios derivados del Obamacare (la reforma sanitaria de Barack Obama) y sus extensiones bajo la presidencia de Joe Biden. Estas ayudas, que benefician a millones de estadounidenses, vencen a fin de año y su posible aumento fue uno de los principales puntos de debate entre republicanos y demócratas.

Los republicanos argumentan que los subsidios deberían enfocarse en los sectores más vulnerables y no extenderse indiscriminadamente, mientras que los demócratas alertan que, sin estas ayudas, la atención médica podría volverse "impagable" para muchas personas.

A pesar de que los sondeos indicaban que la opinión pública responsabilizaba mayoritariamente a Trump y a los republicanos por el cierre, la unidad de estos últimos se mantuvo firme. Sin embargo, el nerviosismo creció entre los demócratas, que recientemente habían celebrado victorias en sus feudos electorales.