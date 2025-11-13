Terminó el cierre gubernamental más largo en la historia de EEUU: cuánto duró
Tras largas negociaciones el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la Ley de Presupuesto y casi 700 mil trabajadores estatales podrán regresar a sus trabajos.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución legislativa que puso fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, una parálisis que duró 43 días y generó pérdidas económicas estimadas en 14 mil millones de dólares.
La votación final en la Cámara baja fue de 222 a favor y 209 en contra, dando así luz verde a la ley presupuestaria que el presidente Donald Trump firmó anoche mismo para poner fin de inmediato al cierre del Gobierno. La medida ya había sido aprobada por el Senado el lunes.
El cierre, provocado por un tenso debate político, afectó gravemente al funcionamiento del país, con la cancelación de vuelos por falta de controladores aéreos y el despido temporal de unos 670 mil trabajadores estatales, quienes se reincorporarán a sus puestos con derecho a sueldo a partir de este mismo jueves.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a los demócratas de "causar daño" intencionadamente, mientras que el líder de la bancada opositora, Hakeem Jeffries, defendió la postura de su partido de "defender los derechos de los estadounidenses".
La Salud en el centro de la disputa
Más allá del presupuesto, el cierre estuvo marcado por el intenso debate sobre la financiación de la cobertura de Salud pública, especialmente los subsidios derivados del Obamacare (la reforma sanitaria de Barack Obama) y sus extensiones bajo la presidencia de Joe Biden. Estas ayudas, que benefician a millones de estadounidenses, vencen a fin de año y su posible aumento fue uno de los principales puntos de debate entre republicanos y demócratas.
Los republicanos argumentan que los subsidios deberían enfocarse en los sectores más vulnerables y no extenderse indiscriminadamente, mientras que los demócratas alertan que, sin estas ayudas, la atención médica podría volverse "impagable" para muchas personas.
A pesar de que los sondeos indicaban que la opinión pública responsabilizaba mayoritariamente a Trump y a los republicanos por el cierre, la unidad de estos últimos se mantuvo firme. Sin embargo, el nerviosismo creció entre los demócratas, que recientemente habían celebrado victorias en sus feudos electorales.
