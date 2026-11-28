Enzo Fernández quedó entre las 100 mejores fotos del año de la revista TIME por una jugada polémica
La prestigiosa publicación estadounidense eligió una impactante imagen del mediocampista argentino durante la final del Mundial ante España.
Enzo Fernández protagonizó una de las imágenes más impactantes de 2026. La revista estadounidense TIME incluyó una fotografía del futbolista argentino entre las 100 mejores del año, a partir de una jugada polémica que tuvo lugar durante la final del Mundial frente a España y que terminó con su expulsión.
La instantánea, tomada por Al Bello para Getty Images, captura el momento en que el mediocampista impacta contra Pau Cubarsí, defensor del Barcelona, y lo levanta por el aire. La particularidad de la imagen está en su composición: ambos futbolistas aparecen en una posición impactante, mientras sus sombras se proyectan sobre el césped y generan una postal tan llamativa como espectacular. La acción se produjo durante la definición del torneo, cuando Enzo llegó tarde a una disputa con Cubarsí. Como ya tenía una tarjeta amarilla, el árbitro le mostró la segunda amonestación y lo expulsó, en uno de los momentos más controvertidos del encuentro.
La impactante foto de Enzo Fernández que eligió TIME
La selección de TIME reúne fotografías de distintos acontecimientos internacionales y destaca aquellas imágenes que marcaron el año por su fuerza visual, su valor periodístico y su capacidad para retratar momentos únicos. En este caso, el trabajo de Al Bello consiguió congelar una escena que va más allá de la infracción: el defensor español suspendido en el aire, el cuerpo de Enzo en pleno movimiento y las sombras de ambos jugadores sobre el campo de juego.
De esta manera, una de las jugadas más polémicas de la final del Mundial terminó convertida en una de las postales deportivas más destacadas del año para la prestigiosa publicación estadounidense.
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