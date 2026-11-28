La instantánea, tomada por Al Bello para Getty Images, captura el momento en que el mediocampista impacta contra Pau Cubarsí, defensor del Barcelona, y lo levanta por el aire. La particularidad de la imagen está en su composición: ambos futbolistas aparecen en una posición impactante, mientras sus sombras se proyectan sobre el césped y generan una postal tan llamativa como espectacular. La acción se produjo durante la definición del torneo, cuando Enzo llegó tarde a una disputa con Cubarsí. Como ya tenía una tarjeta amarilla, el árbitro le mostró la segunda amonestación y lo expulsó, en uno de los momentos más controvertidos del encuentro.