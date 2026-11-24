El árbol de Enzo Fernández

La temática de ositos que eligió Valu Cervantes para Navidad

La influencer ya había anticipado a principios de noviembre que este año quería renovar la decoración navideña de su casa con una propuesta muy particular. "Este año vamos a hacer una temática de ositos", había contado en sus redes sociales mientras mostraba algunos de los adornos que tenía preparados para el armado. También explicó que disfruta encargarse personalmente de los preparativos y que sus hijos suelen participar, aunque no siempre resulta sencillo mantenerlos concentrados durante toda la tarea.