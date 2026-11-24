Valentina Cervantes y Enzo Fernández sorprendieron con un increíble árbol de Navidad de ositos de peluche
Se viene la Navidad y los peluches son los grandes protagonistas de una decoración que llamó la atención en las redes sociales.
Valentina Cervantes sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo quedó el árbol de Navidad que preparó junto a Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín. Fiel a su estilo, la influencer apostó por una decoración diferente a la tradicional y eligió una temática de ositos de peluche para ambientar su hogar en Manchester.
Las imágenes no tardaron en generar repercusiones en las redes sociales por la originalidad de la propuesta y la cantidad de detalles que forman parte del armado. En lugar de las clásicas esferas, las guirnaldas y los adornos navideños convencionales, Valu eligió una gran cantidad de ositos vestidos con motivos festivos, cascanueces con forma de oso y figuras de distintos tamaños.
La puesta en escena también incluye un tren de grandes dimensiones, un buzón y numerosas cajas decorativas que completan una ambientación con estética de cuento. Por las características de la producción, incluso hubo usuarios que se preguntaron si las imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial.
La temática de ositos que eligió Valu Cervantes para Navidad
La influencer ya había anticipado a principios de noviembre que este año quería renovar la decoración navideña de su casa con una propuesta muy particular. "Este año vamos a hacer una temática de ositos", había contado en sus redes sociales mientras mostraba algunos de los adornos que tenía preparados para el armado. También explicó que disfruta encargarse personalmente de los preparativos y que sus hijos suelen participar, aunque no siempre resulta sencillo mantenerlos concentrados durante toda la tarea.
"Armo todo yo porque me encanta hacerlo sola. A lo sumo me ayudan Oli y Benja", había revelado entre risas. Entre los elementos que fue incorporando aparecían peluches vestidos de Papá Noel, cascanueces, figuras con ropa a cuadros y un cartel con la inscripción "North Pole", en referencia al Polo Norte.
Además, Cervantes había explicado que tuvo que comprar un árbol nuevo porque no encontraba el que utilizaba anteriormente después de una mudanza. Por ese motivo, decidió aprovechar la oportunidad para renovar la ambientación y sumar nuevos elementos a los adornos que ya tenía guardados de temporadas anteriores.
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