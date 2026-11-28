Si bien cuestionó que el organismo declinara la competencia para dictar medidas cautelares bajo la CONVEMAR, ratificó que continuará el reclamo por vías diplomáticas e internacionales, acelerando la conformación del Tribunal Arbitral.

https://t.co/M8LHss6CeT — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 28, 2026

El Tribunal del Mar rechazó el pedido de la Argentina y el Reino Unido podrá avanzar con el proyecto Sea Lion

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, rechazó este sábado por 18 votos contra 3 el pedido de medidas provisionales de la Argentina para frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, al declararse sin competencia para intervenir en el caso.

El TIDM desestimó la solicitud argentina por 18 votos a 3 argumentando falta de jurisdicción para tratar la controversia.

El Gobierno había solicitado medidas cautelares tras las audiencias del 10 y 11 de noviembre para suspender nuevas perforaciones, frenar la instalación de infraestructura y evitar nuevas autorizaciones de explotación en la cuenca Malvinas Norte, a cargo de las empresas Rockhopper y Navitas.

Según informó Cancillería, el arbitraje de fondo en el marco de la Convención del Mar continúa y el Ejecutivo evalúa otras vías legales, legislativas y diplomáticas.