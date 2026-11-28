Comunicado de Pablo Quirno tras el fallo del Tribunal del Mar: "Paso histórico"
El Canciller sostuvo que la resolución del TIDM "no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo".
Tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que rechazó por 18 votos contra 3 las medidas cautelares solicitadas por Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno calificó la jornada como un "paso histórico" y sostuvo que la resolución "no legitima el saqueo de nuestros recursos ni pone fin a nuestro reclamo"
El Canciller destacó que el fallo evidencia ante la comunidad internacional el conflicto territorial con el Reino Unido y confirmó que la Argentina avanzará con la conformación del Tribunal Arbitral bajo la CONVEMAR y endurecerá las acciones y sanciones económicas contra las empresas operadoras. Además, reiteró el pedido al Congreso para aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Comunicado de la Oficina del Presidente por el fallo del Tribunal del Mar: "No es la última palabra"
La Oficina del Presidente Javier Milei publicó un comunicado tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que rechazó por 18 votos contra 3 el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas, afirmando que "esta decisión no es la última palabra".
El Gobierno destacó que el tribunal reconociera la existencia de la disputa de soberanía y remarcó que la resolución no prejuzga ni convalida la explotación unilateral de recursos en la zona.
Si bien cuestionó que el organismo declinara la competencia para dictar medidas cautelares bajo la CONVEMAR, ratificó que continuará el reclamo por vías diplomáticas e internacionales, acelerando la conformación del Tribunal Arbitral.
El Tribunal del Mar rechazó el pedido de la Argentina y el Reino Unido podrá avanzar con el proyecto Sea Lion
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, rechazó este sábado por 18 votos contra 3 el pedido de medidas provisionales de la Argentina para frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, al declararse sin competencia para intervenir en el caso.
El TIDM desestimó la solicitud argentina por 18 votos a 3 argumentando falta de jurisdicción para tratar la controversia.
El Gobierno había solicitado medidas cautelares tras las audiencias del 10 y 11 de noviembre para suspender nuevas perforaciones, frenar la instalación de infraestructura y evitar nuevas autorizaciones de explotación en la cuenca Malvinas Norte, a cargo de las empresas Rockhopper y Navitas.
Según informó Cancillería, el arbitraje de fondo en el marco de la Convención del Mar continúa y el Ejecutivo evalúa otras vías legales, legislativas y diplomáticas.
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