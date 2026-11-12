España: consultoras privadas ponen a la derecha como ganadora en las elecciones del próximo 29

Ventaja socialista para la consultora pública

Congreso de los Diputados de España.

El relevamiento preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido este jueves, se hizo a partir de 45.074 entrevistas realizadas entre el 7 y el 30 de octubre últimos, y da al PSOE el 33,3% de los votos estimados.

En este mismo estudio, el Partido Popular queda relegado a la segunda posición con el 25,5%, seguido por Vox con el 18,4% y la coalición Frente Amplio con el 4,7%, permitiendo al oficialismo sostener mayoría en las Cortes.

Ventaja derechista para las consultoras privadas

En cuanto a los sondeos publicados por firmas privadas durante las últimas semanas, coinciden en señalar un triunfo del PP y una suma suficiente para gobernar en alianza con Vox: