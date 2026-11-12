España: consultoras privadas ponen a la derecha como ganadora en las elecciones del próximo 29
España se acerca a las elecciones con encuestas de resultados opuestos, según haya sido hecha por un organismo público o consultoras privadas.
A poco más de dos semanas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el panorama electoral en España presenta discordancias sin precedentes entre los resultados de las encuestas de un organismo público y los estudios realizados por consultoras privadas.
Como se sabe, ese día se elegirán integrantes para las dos cámaras que componen las Cortes Generales (el parlamento español): el Congreso de los Diputados (350 miembros) y el Senado (209 miembros).
Vale recordar que los españoles no eligen directamente al Presidente del Gobierno, cargo ocupado actualmente por Pedro Sánchez, sino de manera indirecta mediante los 350 diputados del Congreso, quienes otorgan su confianza a un candidato tras las elecciones generales.
Sondeos divididos
Según la megaencuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, la victoria correspondería al Partido Socialista (PSOE).
En tanto, las principales encuestadoras privadas proyectan una mayoría para el Partido Popular (PP) que, de hecho, actúa en bloque con el ultraderechista Vox, liderado por un selecto amigo de Javier Milei: Santiago Abascal.
Ventaja socialista para la consultora pública
El relevamiento preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido este jueves, se hizo a partir de 45.074 entrevistas realizadas entre el 7 y el 30 de octubre últimos, y da al PSOE el 33,3% de los votos estimados.
En este mismo estudio, el Partido Popular queda relegado a la segunda posición con el 25,5%, seguido por Vox con el 18,4% y la coalición Frente Amplio con el 4,7%, permitiendo al oficialismo sostener mayoría en las Cortes.
Ventaja derechista para las consultoras privadas
En cuanto a los sondeos publicados por firmas privadas durante las últimas semanas, coinciden en señalar un triunfo del PP y una suma suficiente para gobernar en alianza con Vox:
- GAD3 para ABC: Según la encuesta de GAD3, los escañaos ganados por el PP, sumados los de Vox, alcanzarán a 199, superando con holgura la mayoría absoluta. En esta estimación, el PSOE obtendría entre 101 y 106 escaños.
- 40dB para El País y Cadena SER: De acuerdo con el sondeo publicado el 9 de noviembre por 40dB, el PP y Vox superarían conjuntamente los 190 escaños, dejando al PSOE entre 115 y 123 diputados y al Frente Amplio entre 7 y 11 escaños.
- DYM para 20minutos: La encuestadora DYM situaba al PP en primera posición con el 34% de intención de voto frente al 28,2% del PSOE.
- GESOP para El Periódico: Según los datos difundidos este jueves por GESOP, el triunfo correspondería al PP con el 28,7% (entre 121 y 125 escaños), seguido del PSOE a dos puntos y medio de distancia y de Vox cerca del 19% (hasta 72 diputados).
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