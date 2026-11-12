Fútbol libre por el celular: cómo ver EN VIVO República Checa vs. España por la Nations League de la UEFA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver República Checa vs. España por la Nations League de la UEFA.
República Checa y España se miden este jueves, desde las 16:45 (hora argentina), en el Epet Arena de Praga, por la quinta fecha de la UEFA Nations League. El encuentro, correspondiente al Grupo A3, será televisado por ESPN 3 y Disney+ Premium.
El seleccionado español, dirigido por Luis de la Fuente, llega invicto y líder de la zona con 12 puntos, producto de cuatro victorias. La "Roja" comenzó el certamen con un triunfo por 3-2 ante Inglaterra en Wembley y luego superó a Croacia (4-1), República Checa (3-1) y nuevamente a los croatas (2-1).
De esta manera, buscará una nueva victoria para consolidarse en lo más alto de la tabla y llegar con confianza a la última jornada, cuando reciba al seleccionado inglés en condición de local. Además, el conjunto español ya tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final.
Por su parte, República Checa atraviesa un presente complicado y todavía no consiguió sumar en la competencia: perdió sus cuatro presentaciones: 2-1 ante Croacia, 2-0 y 3-0 frente a Inglaterra y 3-1 contra España. Por este motivo, necesita una victoria para intentar salir del último puesto y llegar con posibilidades de mantener la categoría a la última fecha, cuando visiten a Croacia.
Formaciones de República Checa vs. España por la Nations League
- República Checa: Antonín Kinský; Michal Sácek, Ladislav Krejcí, Štepán Chaloupek, Jirí Sláma; Roman Macek, Alex Král; Matej Radosta, Ondrej Lingr, Lukáš Ambros; Adam Hlozek. DT: Santi Denia.
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Fermín López; Yéremy Pino, Ferran Torres y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.
Cómo ver en vivo República Checa vs. España
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN 3 y Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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