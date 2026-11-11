España en crisis habitacional: hubo marchas en Barcelona y Madrid con algunos incidentes

Pero en Madrid más de 120.000 personas adhirieron a las huelgas de este miércoles, lo que fue descrito como un movimiento "muy importante" por los sindicatos, y como "escaso" por las patronales.

"Los precios en España han subido increíblemente y no podemos afrontarlos con los sueldos que tenemos", comentó a medios locales una manifestante de Madrid identificada como Cristina Gorroño, de 54 años.

A metros suyo, también bajo la lluvia en la plaza Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, una enfermera de 27 años llamada Isabel Iglesias agregó: "No tenemos contratos de alquiler que nos den una estabilidad", y pidió "hacer algo con los precios, porque no puede ser".

La ciudadanía, sin importar la edad o el nivel de estudios académicos, se unió en el tema de la falta de acceso a la vivienda a partir del caso de Maricarmen, quien falleció hace apenas unas semanas.

Antes de la muerte de la anciana, el presidente Pedro Sánchez intentó aprobar dos reales decretos para cambiar las condiciones de los alquileres y los desalojos, pero ninguna de las dos normas prosperaron en las Cortes.

La cuestión de los salarios bajos y los alquileres altos sigue latente y podría definir el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre en España.

Agentes de la Policía Nacional arremetieron este 11 de noviembre contra los manifestantes que bloquearon la Gran Vía, en Madrid.

De acuerdo a las imágenes en redes sociales, los agentes repelieron con palos a los ciudadanos, entre los que se encuentran menores de edad, que intentaban bloquear una de las vías más neurálgicas de la ciudad de Madrid, según el sitio Actualidad RT.

Los choques también se produjeron en otras provincias del país, donde hubo un seguimiento “dispar” de la convocatoria, según informaron más temprano los voceros de los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Empujones y porrazos

Según registros de los medios de comunicación, la zona fue cercada por agentes dotados con equipo antimotines.

En uno de los videos se ve a los uniformados empujar, golpear con porras y gritar a varios manifestantes que han traspasado el cordón policial, mientras los presentes repiten: “No se pega, no se pega“.

En medio de la confusión, uno de los reporteros presentes recibió empujones de los policías con su escudo antidisturbios.