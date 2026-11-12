Un periodista de El Chiringuito reveló el secreto familiar que lo une para siempre con Ferro

La reacción en vivo en El Chiringuito

La revelación generó sorpresa en el estudio. Pedrerol quiso saber si era posible visitar el lugar, mientras que Tomás Roncero hizo una pregunta tan inesperada como insólita sobre la ubicación de las cenizas: "¿Que están colgadas en las ramas?".

“No, no, las cenizas están en los pies del árbol, las arrojás ahí, así como las tirás al mar. Hay gente que las ha arrojado a un campo de juego”, aclaró Palacios.

¿Quién es Matías Palacios?

Nacido en el barrio porteño de Caballito, Palacios construyó una extensa carrera en el periodismo deportivo argentino antes de instalarse en Madrid en febrero de 2018.

Trabajó durante dos décadas en medios como TyC Sports y Radio La Red, y luego amplió su trayectoria en España con participaciones en El Chiringuito, Mediapro, Gol, Onda Cero, DAZN y otras plataformas.

También cubrió distintas Copas del Mundo, entre ellas Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su historia familiar y su vínculo con Ferro dejaron esta vez el fútbol en segundo plano y mostraron una faceta íntima del periodista.