Un periodista de El Chiringuito reveló el secreto familiar que lo une para siempre con Ferro
Matías Palacios sorprendió en vivo al revelar que cumplió el último deseo de sus progenitores: que sus restos descansaran en un árbol dentro del club.
Matías Palacios protagonizó un momento especial durante una transmisión de El Chiringuito TV. En medio del programa español, el periodista argentino compartió una historia muy personal vinculada con sus padres y con Ferrocarril Oeste, la institución de la que es hincha.
“Mi mamá y mi papá descansan en el club de toda mi vida, en Ferrocarril Oeste. No en el estadio, pero sí en el club”, contó ante la sorpresa de Josep Pedrerol y el resto de los integrantes del ciclo.
El último deseo de sus padres y el vínculo con Ferro
Palacios explicó que la decisión estuvo relacionada con un pedido que le había hecho su padre antes de morir: quería que sus cenizas descansaran junto a un árbol. El periodista eligió cumplir ese deseo dentro de las instalaciones de Ferro.
“Yo todavía no volví, pero sé en qué árbol están. Mi papá me pidió: 'Quiero que mis cenizas descansen en un árbol' y yo elegí que sea un árbol dentro del club”, relató.
Ante la consulta sobre si las autoridades de la institución estaban al tanto de la situación, confirmó que había solicitado autorización al presidente que estaba al frente del club en aquel momento.
La reacción en vivo en El Chiringuito
La revelación generó sorpresa en el estudio. Pedrerol quiso saber si era posible visitar el lugar, mientras que Tomás Roncero hizo una pregunta tan inesperada como insólita sobre la ubicación de las cenizas: "¿Que están colgadas en las ramas?".
“No, no, las cenizas están en los pies del árbol, las arrojás ahí, así como las tirás al mar. Hay gente que las ha arrojado a un campo de juego”, aclaró Palacios.
¿Quién es Matías Palacios?
Nacido en el barrio porteño de Caballito, Palacios construyó una extensa carrera en el periodismo deportivo argentino antes de instalarse en Madrid en febrero de 2018.
Trabajó durante dos décadas en medios como TyC Sports y Radio La Red, y luego amplió su trayectoria en España con participaciones en El Chiringuito, Mediapro, Gol, Onda Cero, DAZN y otras plataformas.
También cubrió distintas Copas del Mundo, entre ellas Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su historia familiar y su vínculo con Ferro dejaron esta vez el fútbol en segundo plano y mostraron una faceta íntima del periodista.
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