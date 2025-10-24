Estados Unidos aseguró que hundió otra presunta lancha narco en el Caribe
El Departamento de Guerra aseguró que el buque era operado por Tren de Aragua y estaba implicado en el contrabando de drogas.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el ataque a otra lancha narco en aguas del mar Caribe asegurando que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua. Por el bombardeo, los seis hombres que iban a bordo murieron.
“Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que trafica narcóticos en el Mar Caribe”, informó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a través de la red social X, donde compartió además un video del momento exacto del bombardeo.
En su mensaje, Hegseth sostuvo que los servicios de inteligencia estadounidenses tenían conocimiento de que el buque “estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos”, transitando por una ruta conocida para este tipo de delitos.
Se trata del primer ataque que Estados Unidos lleva a cabo en aguas internacionales en horas de la noche.
Hegseth confirmó además que todas las personas que iba a bordo de la “lancha narco” fallecieron en el bombardeo: “Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.
"Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, advirtió Hegseth en su mensaje e indicó: “De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.
Hasta el momento fueron diez las embarcaciones atacadas por Estados Unidos en esas aguas, elevando el número de personas muertas a 43 desde que comenzó la campaña de lucha contra el narcotráfico.
Estados Unidos realizará ejercicios militares en Trinidad y Tobago
El operativo sobre la lancha narco se llevó a cabo horas antes de que las tropas estadunidenses arriben a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares frente a las costas de Venezuela, como parte del despliegue naval de Washington sobre el mar Caribe.
“El Gobierno de Trinidad y Tobago desea una vez más expresar categóricamente su firme apoyo a la actual intervención militar de los Estados Unidos de América en la región”, expresaron desde el país caribeño en un comunicado.
Sostuvieron que "estas operaciones encaminadas a combatir el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de delincuencia transnacional tienen como objetivo final permitir que la Región sea una verdadera ‘Zona de Paz’ donde todos los ciudadanos puedan, en realidad, vivir y trabajar en un entorno seguro".
En ese sentido, aseguraron que "estas operaciones no están destinadas a atacar a personas respetuosas de la ley, específicamente a pescadores y otros individuos marineros que tratan de ganarse la vida honestamente".
Por el contrario, advirtieron "a todas las personas que intenten participar o apoyar indirectamente cualquier actividad ilegal en la Región que, si así lo desean, lo hacen bajo su propio riesgo".
Te puede interesar
Dejá tu comentario