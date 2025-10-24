Murió Isabelle Tate, joven actriz de "9-1-1: Nashville"
Fue diagnosticada con una enfermedad neuromuscular progresiva durante su adolescencia.
La actriz estadounidense Isabelle Tate, que recientemente había participado en el estreno de la serie “9-1-1: Nashville”, falleció a los 23 años, a raíz de complicaciones de salud por una extraña enfermedad que padecía.
La joven murió el pasado domingo 19 de octubre “pacíficamente mientras dormía”, según confirmó su representante al medio TMZ.
Isabelle padecía de síndrome de Charcot-Marie-Tooth, una rara enfermedad neuromuscular que afecta principalmente las extremidades como piernas y brazos -aunque también puede comprometer órganos internos-, que le fue diagnosticada a los 13 años.
Su condición la llevó a utilizar una silla de ruedas, pero no le impidió continuar su carrera artística. De hecho, consiguió su primer gran papel en la serie “9-1-1: Nashville”, que se estrenó el pasado 9 de octubre, lo que le permitió cumplir su sueño de ser actriz.
Su participación fue breve pero significativa, interpretando a una joven víctima que se cruzaba con los socorristas de la nueva serie creada por Ryan Murphy, una expansión del exitoso universo 9-1-1.
La producción, que sigue las emergencias y desafíos personales de un grupo de paramédicos, bomberos y policías en Tennessee, cuenta con un elenco encabezado por Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz..
El episodio en el que Tate participó fue filmado en junio y su emisión generó comentarios positivos en redes, donde algunos espectadores destacaron su naturalidad y carisma en pantalla.
Según su agencia, 9-1-1: Nashville fue su “primer gran paso en el mundo de la actuación” y un reflejo de su determinación por seguir adelante a pesar de los desafíos de salud que enfrentaba.
Isabelle Tate nació y creció en Nashville, Tennessee. Se graduó de la Universidad Estatal de Middle Tennessee con una licenciatura en negocios y, más allá de la actuación, tenía una profunda pasión por la música y el voluntariado.
La muerte de Isabelle Tate ha generado una oleada de condolencias en la industria del entretenimiento, especialmente entre los miembros del equipo de 9-1-1: Nashville, quienes compartieron mensajes de afecto en redes sociales.
