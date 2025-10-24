Murió Isabelle Tate, joven actriz de "9-1-1: Nashville"

La producción, que sigue las emergencias y desafíos personales de un grupo de paramédicos, bomberos y policías en Tennessee, cuenta con un elenco encabezado por Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz..

El episodio en el que Tate participó fue filmado en junio y su emisión generó comentarios positivos en redes, donde algunos espectadores destacaron su naturalidad y carisma en pantalla.

Según su agencia, 9-1-1: Nashville fue su “primer gran paso en el mundo de la actuación” y un reflejo de su determinación por seguir adelante a pesar de los desafíos de salud que enfrentaba.

Isabelle Tate nació y creció en Nashville, Tennessee. Se graduó de la Universidad Estatal de Middle Tennessee con una licenciatura en negocios y, más allá de la actuación, tenía una profunda pasión por la música y el voluntariado.

La muerte de Isabelle Tate ha generado una oleada de condolencias en la industria del entretenimiento, especialmente entre los miembros del equipo de 9-1-1: Nashville, quienes compartieron mensajes de afecto en redes sociales.