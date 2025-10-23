Con sobredosis y descompensada: así encontraron a Lourdes de Bandana, quien ya está internada
En tanto, Leandro García Gómez ya fue detenido: aseguran que el violento estaba escondido en el placard de su departamento. Los detalles.
Ángel de Brito fue uno de los primeros en dar la estremecedora noticia de que Lourdes Fernández finalmente se encontraba en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, luego de que tanto ella como el presunto violento negaran que se encontraba en ese lugar.
"Está detenido. Estaba escondido en un placard", comenzó indicando el conductor de LAM (América), en relación al hombre que ya había sido denunciado por Lourdes en 2022, aunque luego la artista se había arrepentido de las duras acusaciones contra él.
Seguidamente, el periodista indicó: "Ella será trasladada a un hospital. Está muy descompensada. Crisis nerviosa", en lo que se cree que fue un cuadro de sobredosis de drogas, aunque aún no se reveló si la cantante las ingirió de manera voluntaria o si fue obligada a consumir por su exnovio.
Lourdes ya se encuentra internada y Leandro García Gómez detenido, luego de que un juez solicitara su aprehensión.
En este sentido, Yanina Latorre reveló al aire que la situación es crítica: "Dicen que está en un estado de sobredosis, corre riesgo su vida, a él no lo encontraron al principio, ya está detenido y va preso". Luego, añadió que la artista "está muy deteriorada y en un estado de sobredosis, por eso está la policía científica, buscando droga y lo que tiene en el cuerpo".
El inesperado mensaje de disculpas de Lourdes a su expareja
Posterior a la denuncia por violencia de género de 2022, el 5 de mayo de este año, Lourdes Fernández se dirigió a Leandro García Gómez para ofrecerle disculpas tras haberlo acusado de violencia de género: "He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje… Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona", comenzó su texto.
Y continuó: "Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme". Con el objetivo de evitar comentarios o agresiones en la publicación, la cantante decidió bloquear los mensajes en aquella publicación.
