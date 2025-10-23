Con sobredosis y descompensada: así encontraron a Lourdes de Bandana, quien ya está internada

lourdes fernández y expareja Leandro García Gómez | Lourdes Fernández

El inesperado mensaje de disculpas de Lourdes a su expareja

Posterior a la denuncia por violencia de género de 2022, el 5 de mayo de este año, Lourdes Fernández se dirigió a Leandro García Gómez para ofrecerle disculpas tras haberlo acusado de violencia de género: "He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje… Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona", comenzó su texto.

Y continuó: "Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme". Con el objetivo de evitar comentarios o agresiones en la publicación, la cantante decidió bloquear los mensajes en aquella publicación.

Lourdes pedido de disculpas a su pareja