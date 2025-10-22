Estados Unidos aseguró que comprará "poca carne argentina": el motivo

Rollins remarcó que el propio presidente Donald Trump “mencionó un par de veces” la posibilidad de abrir el mercado a productos argentinos: “Creo que vamos a tener más información en los próximos días, pero como parte de esas doce millones de toneladas métricas, no será mucho lo que compremos”, adelantó.

Por otro lado, la secretaria de Agricultura estadounidense hizo mención a los controles sanitarios por la fiebre aftosa, contradiciendo la condición sanitaria oficial de Argentina, libre de esta problemática, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

“Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y en el Departamento de Agricultura tenemos que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”, dijo Rollins e insistió en que cualquier apertura deberá “garantizar la seguridad sanitaria del rodeo estadounidense”.

Argentina no es el único país apuntado por Estados Unidos. La secretaria estadounidense también puso en foco a México por el gusano barrenador del ganado proveniente de ese país.

“Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida, pero este es un mercado muy matizado y muy complejo”, puntualizó.