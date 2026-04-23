Estados Unidos sostiene el bloqueo e Irán refuerza su control sobre el estrecho de Ormuz
Irán confiscó dos buques en el estrecho de Ormuz luego de que el presidente Donald Trump confirmara que, aunque suspendía de manera indefinida los ataques, sostendría el bloqueo que impuso al comercio iraní.
Irán confiscó el miércoles dos buques en el estrecho de Ormuz mientras afianza su control sobre esta vía navegable clave para la economía global, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que suspendía indefinidamente los ataques, sin que hubiera indicios de que se reanudaran las conversaciones de paz. Estados Unidos, afirmó sin embargo, sostendrá el bloqueo sobre Irán.
La situación del alto el fuego, vigente desde hacía dos semanas y que debía expirar a principios de esta semana, seguía sin estar clara. En un brusco cambio de rumbo, horas después de amenazar con renovar la violencia, Trump hizo un anuncio el martes, en apariencia unilateral, y anunció que Estados Unidos prorrogaría el alto el fuego hasta que se hubiera debatido una propuesta iraní en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra, que ya dura dos meses.
Pero los responsables iraníes no dijeron que hubieran aceptado ninguna prórroga de la tregua, y criticaron la decisión de Trump de mantener el bloqueo de la Armada de los Estados Unidos al comercio marítimo de Irán, considerado por Irán como un acto de guerra. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo que un alto el fuego total solo tenía sentido si se levantaba el bloqueo.
Reabrir el estrecho de Ormuz, el paso por el circula una quinta parte del comercio mundial de petróleo antes de la guerra, era imposible con tal "flagrante violación del alto el fuego", afirmó Qalibaf en las redes sociales.
"No has logrado tus objetivos mediante la agresión militar y tampoco los lograrás mediante la intimidación", advirtióen su primera respuesta al anuncio de Trump. Y sentenció: "La única vía es reconocer los derechos del pueblo iraní".
Trump volvió a echarse atrás en el último momento respecto a sus repetidas amenazas de bombardear las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán, lo que, según advierten las Naciones Unidas y otros organismos, violaría el derecho internacional humanitario. Pero se avanzó poco para poner fin a la guerra que comenzó con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
Esto deja a ambas partes en un punto muerto, con el crucial estrecho de Ormuz aún cerrado, lo que pone a prueba las economías de todo el mundo.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se incautó de dos buques y los escoltó hasta las costas iraníes, según declaraciones de las compañías navieras y de la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. La Guardia Revolucionaria acusó a los buques que había incautado, el Epaminondas, con bandera de Liberia, y el MSC Francesca, con bandera de Panamá, de operar sin los permisos necesarios y de manipular sus sistemas de navegación.
Un tercer buque portacontenedores, con bandera de Liberia, fue objeto de disparos en la misma zona, pero no sufrió daños y reanudó la navegación, según fuentes de seguridad marítima.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista con Fox News que, dado que los buques no eran estadounidenses ni israelíes, la incautación no constituía una violación del alto el fuego. Calificó el hecho de "acto de piratería".
El ejército estadounidense dijo el miércoles que, hasta el momento, había ordenado a más de 30 buques que dieran media vuelta o regresaran a puerto como parte del bloqueo de Estados Unidos contra Irán. Mucho más allá del golfo Pérsico, el ejército estadounidense interceptó al menos tres petroleros con bandera iraní en aguas asiáticas.
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