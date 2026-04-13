Escalada en Medio Oriente: Estados Unidos bloquea el acceso a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz

Guerra de Medio Oriente: el estremecedor impacto en los mercados globales y en la economía argentina Guerra de Medio Oriente: el estremecedor impacto en los mercados globales y en la economía argentina

Además, las autoridades iraníes rechazaron la idea de que el estrecho esté bloqueado y sostuvieron que la vía marítima continúa bajo su control. "La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes", afirmaron.

El impacto de esta medida también se traslada al plano económico. El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas de transporte de petróleo a nivel mundial, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento puede repercutir directamente en los precios internacionales del crudo. De hecho, tras el anuncio, se registraron subas en el valor del barril, lo que anticipa posibles efectos inflacionarios en distintas economías.