Lo sentenciaron a un año de prisión y protagonizó una brutal fuga, rompió las esposas y atacó a dos agentes
El joven acababa de recibir su condena en Estados Unidos cuando logró liberarse de las esposas y salió corriendo por el edificio.
Un insólito episodio se vivió en un tribunal de Ohio, Estados Unidos, cuando un joven que acababa de ser condenado a un año de prisión intentó escapar de la sede judicial. Timothy J. Reaggle, de 20 años, logró desprenderse de las esposas que llevaba colocadas y atacó a dos agentes durante su desesperada huida.
El hecho ocurrió en el tribunal del condado de Columbiana, en Wellsville, poco después de que el juez Scott Washam dictara la sentencia contra el acusado. Reaggle había recibido una pena de 12 meses de cárcel por distintos delitos, entre ellos agresión agravada, amenazas, asalto y desobediencia a una orden policial.
Una vez finalizada la audiencia, los agentes comenzaron a trasladarlo hacia una zona de detención ubicada dentro del propio edificio. Sin embargo, en medio del recorrido, el joven consiguió romper las esposas y reaccionó de manera violenta.
El primer agente que intentó detenerlo fue Keith Thorn, quien recibió un golpe en el rostro y terminó en el suelo. Reaggle aprovechó esos segundos para emprender una carrera por los pasillos del tribunal. En su intento por ganar distancia, también se enfrentó con el agente Steve Boyd, a quien terminó derribando. Luego continuó desplazándose por el edificio mientras varios efectivos iniciaban la persecución para evitar que pudiera escapar.
La huida terminó cerca del sector de seguridad. El sheriff Nick Rusyn logró interceptarlo y utilizó una pistola Taser para inmovilizarlo. Después de ser reducido, Reaggle fue nuevamente esposado y trasladado a la cárcel del condado. Como consecuencia del enfrentamiento, dos agentes resultaron lesionados. Thorn debió ser llevado a un hospital en ambulancia para recibir atención por las heridas sufridas en el rostro y la cabeza, mientras que Boyd también fue sometido a una revisión médica.
Pero el intento de fuga no terminó allí. El joven ahora deberá afrontar nuevos cargos derivados de su comportamiento dentro del tribunal, entre ellos dos acusaciones por agresiones contra agentes, evasión agravada y resistencia a la autoridad.
Reaggle había llegado a la audiencia acompañado por un familiar y se encontraba en libertad bajo fianza. La condena que acababa de recibir estaba vinculada con un episodio ocurrido en febrero de 2025 en St. Clair Township, donde había sido acusado de atacar a tres personas y posteriormente intentar escapar de la Policía.
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