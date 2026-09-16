Lo sentenciaron a un año de prisión y protagonizó una brutal fuga, rompió las esposas y atacó a dos agentes

Pero el intento de fuga no terminó allí. El joven ahora deberá afrontar nuevos cargos derivados de su comportamiento dentro del tribunal, entre ellos dos acusaciones por agresiones contra agentes, evasión agravada y resistencia a la autoridad.

Reaggle había llegado a la audiencia acompañado por un familiar y se encontraba en libertad bajo fianza. La condena que acababa de recibir estaba vinculada con un episodio ocurrido en febrero de 2025 en St. Clair Township, donde había sido acusado de atacar a tres personas y posteriormente intentar escapar de la Policía.