La Reserva Federal de EEUU elevó la tasa de interés: cómo afecta a la Argentina
La suba es la primera desde julio de 2023 y tiene consecuencias concretas para nuestro país. Acá te explicamos cuáles y por qué.
Por primera vez bajo el mandato de Kevin Warsh, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed, su sigla en inglés) realizó un ajuste a la tasa de interés de referencia, elevándola 0,25 puntos básicos.
La decisión contó con la aprobación del total de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), de manera que la tasa quedó posicionada en el rango de 3,75% y 4%.
La modificación efectuada por el banco central estadounidense se lleva a cabo tras nueve meses sin realizar cambios. La vez anterior fue en la reunión de diciembre, cuando la recortó 0,25%. En materia de incremento, es el primero desde julio de 2023.
La decisión se adoptó como consecuencia de la alta inflación que registra el país gobernado por Donald Trump, que dio un nuevo salto para ubicarse en agosto en 3,4% interanual. "La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el Comité, el cual garantizará la estabilidad de precios", indicó la Fed mediante un comunicado.
Warsh, que en mayo pasado sucedió a Jerome Powell, sostuvo que la decisión de aumentar la tasa de interés se da "en un momento en el que la economía estadounidense parece estar fortaleciéndose", señalando que los ingresos del sector público, las inversiones y los flujos de crédito "han sido sólidos".
"Nuestro objetivo es garantizar que las condiciones crediticias y financieras sean, con el tiempo, compatibles con nuestro mandato; que los cambios relativos de precios en algunos sectores de la economía no se extiendan; que la compensación por inflación incorporada en los precios de mercado se mantenga baja, y que las expectativas de inflación permanezcan bien ancladas", precisó en conferencia de prensa.
Cómo puede repercutir esa suba en la Argentina
La decisión de la Fed de subir la tasa de interés de referencia supone un giro en la política monetaria estadounidense y, al mismo tiempo, un desafío a la presión ejercida por Donald Trump, que sistemáticamente viene exigiendo tasas más bajas.
En cuanto a la Argentina, el anuncio implica financiamiento externo más caro ya que nuestro país paga tasas basadas en el rendimiento de los bonos estadounidenses más el riesgo país. Si sube la tasa base, sube automáticamente el costo de endeudarse.
Por otro lado, se fortalece el dólar y ejerce presión cambiaria: los inversores se van hacia activos seguros como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, fortaleciendo el dólar y debilitando monedas emergentes como el peso.
Además, con tasas más altas en EEUU, los inversores exigen más retorno para quedarse en activos argentinos, por lo cual bajan los bonos y sube el riesgo país, que este miércoles trepó a 503 puntos.
Finalmente, ubica al Banco Central (BCRA) en una encrucijada: o sube las tasas en pesos para evitar que se dispare el dólar, encareciendo todavía más la economía local, o permite que el peso se deprecie más rápido.
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