La Reserva Federal de EEUU elevó la tasa de interés: cómo afecta a la Argentina

"Nuestro objetivo es garantizar que las condiciones crediticias y financieras sean, con el tiempo, compatibles con nuestro mandato; que los cambios relativos de precios en algunos sectores de la economía no se extiendan; que la compensación por inflación incorporada en los precios de mercado se mantenga baja, y que las expectativas de inflación permanezcan bien ancladas", precisó en conferencia de prensa.

Cómo puede repercutir esa suba en la Argentina

La decisión de la Fed de subir la tasa de interés de referencia supone un giro en la política monetaria estadounidense y, al mismo tiempo, un desafío a la presión ejercida por Donald Trump, que sistemáticamente viene exigiendo tasas más bajas.

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En cuanto a la Argentina, el anuncio implica financiamiento externo más caro ya que nuestro país paga tasas basadas en el rendimiento de los bonos estadounidenses más el riesgo país. Si sube la tasa base, sube automáticamente el costo de endeudarse.

Por otro lado, se fortalece el dólar y ejerce presión cambiaria: los inversores se van hacia activos seguros como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, fortaleciendo el dólar y debilitando monedas emergentes como el peso.

Además, con tasas más altas en EEUU, los inversores exigen más retorno para quedarse en activos argentinos, por lo cual bajan los bonos y sube el riesgo país, que este miércoles trepó a 503 puntos.

Finalmente, ubica al Banco Central (BCRA) en una encrucijada: o sube las tasas en pesos para evitar que se dispare el dólar, encareciendo todavía más la economía local, o permite que el peso se deprecie más rápido.