Cayó en Vietnam una de las mujeres más buscadas por el FBI: llevaba 4000 días prófuga de la justicia
Emylee Thai es dueña de un laboratorio de Texas, Estados Unidos, y estafó a prestadores médicos y pacientes con tests genéticos innecesarios.
Agentes del FBI arrestaron esta semana a Emylee Thai, la dueña de un laboratorio de Texas que estaba prófuga desde 2022 tras evadir a la Justicia de los Estados Unidos en un caso de fraude contra el sistema de cobertura médica Medicare. La mujer habría estafado a clientes y prestadores por un valor de U$S 142 millones.
En los Estados Unidos no existe el sistema de salud público solventado sólo a través de los impuestos pero Medicare es un programa federal de cobertura para personas que superen los 65 años de edad o que tengan una discapacidad.
A ese público apuntó Emylee Thai con su estratagema por la que Medicare le pagó U$S 95 millones, ella facturó U$S 142 millones y en el medio robó el material genético de los afiliados para pruebas genéticas que ni siquiera fueron utilizadas en tratamientos.
La justicia de Texas empezó a investigar cómo Thai contrataba a intermediarios para que mandaran a su laboratorio las órdenes médicas y el material genético, a cambio de un pago hecho con fondos malhabidos, informó el sitio oficial del FBI.
El esquema fraudulento se sostuvo entre 2019 y 2022, cuando la mujer fue arrestada y quedó frente a la Justicia de los Estados Unidos, que la acusó de conspiración para cometer fraude en la atención médica, conspiración para defraudar al gobierno y pago de sobornos vinculados con programas públicos de salud.
Thai, de 42 años, fue arrestada en julio de 2022 pero en diciembre fue liberada bajo fianza. Entonces se le colocó una tobillera electrónica para su monitoreo constante mientras avanzaba la investigación judicial en su contra.
Pero el 8 de diciembre de 2022 su tobillera dejó de funcionar y las autoridades federales prendieron las alarmas: en efecto, la empresaria había logrado salir del país en un vuelo privado con una identidad falsa, y para cuando se emitió una nueva orden de arresto ya estaba camino a Asia.
El FBI llegó a ofrecer 150.000 dólares como recompensa a quienes pudieran aportar datos sobre su paradero.
El destino elegido por Thai fue Vietnam, país donde nació, aunque esta semana el director del FBI, Kash Patel, aclaró que la mujer ingresó a ese país en 2023, así que se podría suponer que hizo un derrotero para eludir a la policía.
Finalmente, después de 4.000 días, la mujer fue capturada esta semana y está en camino a enfrentar su juicio en Houston, Texas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario