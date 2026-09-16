Cayó en Vietnam una de las mujeres más buscadas por el FBI: llevaba 4000 días prófuga de la justicia

Thai, de 42 años, fue arrestada en julio de 2022 pero en diciembre fue liberada bajo fianza. Entonces se le colocó una tobillera electrónica para su monitoreo constante mientras avanzaba la investigación judicial en su contra.

Pero el 8 de diciembre de 2022 su tobillera dejó de funcionar y las autoridades federales prendieron las alarmas: en efecto, la empresaria había logrado salir del país en un vuelo privado con una identidad falsa, y para cuando se emitió una nueva orden de arresto ya estaba camino a Asia.

El FBI llegó a ofrecer 150.000 dólares como recompensa a quienes pudieran aportar datos sobre su paradero.

El destino elegido por Thai fue Vietnam, país donde nació, aunque esta semana el director del FBI, Kash Patel, aclaró que la mujer ingresó a ese país en 2023, así que se podría suponer que hizo un derrotero para eludir a la policía.

Finalmente, después de 4.000 días, la mujer fue capturada esta semana y está en camino a enfrentar su juicio en Houston, Texas.