Dejaron la ciudad y se fueron a vivir al Amazonas hace 30 años: subsisten con la agricultura y la pesca

Rosa y Sixto dejaron la ciudad para vivir de la tierra y reducir la dependencia de compras externas en la selva ecuatoriana.

Lo que producen en la tierra también determina buena parte de la alimentación familiar. Con las cosechas preparan platos como caracoles de tierra al estilo ceviche y caldo de gallina criolla con mandioca, plátano y ají.

A su vez, existe una fuerte tradición de compartir con quienes llegan a la comunidad. Una de las costumbres consiste en ofrecer chicha de mandioca, una bebida típica que forma parte de los encuentros entre vecinos y familiares.

Rosa y su familia viven desde hace casi 30 años en la Amazonía ecuatoriana.

La decisión de abandonar la ciudad

El relato difundido por Ecuador y sus Paisajes Oficial presenta a la pareja como parte de una comunidad que desarrolló una vida ligada a la tierra y al río. Rosa contó que nació en Tiputín, en Ecuador, y que lleva alrededor de tres décadas en el sitio donde vive actualmente.

Aunque el aislamiento genera dificultades para acceder a servicios y trasladarse, la entrevistada puso el foco en la tranquilidad que encuentra en la vida rural. “Aquí es tranquilo; la tierra se siembra, se cosecha, se come y no hay ningún problema”, sostuvo.

Para la familia, la chacra representa una fuente de alimentos y una forma de reducir la dependencia de compras externas. La pareja cultiva lo que consume y, cuando existe excedente o necesitan ingresos, recurre a los recursos de la pequeña granja.

La vida cotidiana continúa dependiendo del trabajo en la chacra, del cuidado de los animales y de los viajes por el río Napo, que funciona como conexión entre las distintas comunidades de la región.

Para Rosa, además, vivir en este entorno implica una forma diferente de relacionarse con la familia. “Uno no se pelea con la familia, se vive tranquilo”, sostuvo.