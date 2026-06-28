Estados Unidos volvió a bombardear Irán y crece el riesgo de una escalada

La respuesta de Irán ante un nuevo ataque de Estados Unidos

La reacción de Teherán llegó pocas horas después de los bombardeos estadounidenses. Los Guardianes de la Revolución informaron que lanzaron ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin como represalia por la ofensiva.

De acuerdo con el comunicado oficial, los blancos fueron la base aérea Ali al Salem, en Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval estadounidense, ubicada en Puerto Salmán, en Baréin.

Las autoridades kuwaitíes confirmaron un ataque con misiles y drones, mientras que en Baréin se activaron las sirenas de alerta aérea y el Ministerio del Interior instó a la población a refugiarse en lugares seguros.

Además, el gobierno iraní advirtió que cualquier nueva acción militar en su contra, sin importar su magnitud, recibirá una "respuesta implacable".

La nueva escalada amenaza con hacer fracasar la tregua alcanzada el 17 de junio y vuelve a instalar el temor a una ampliación del conflicto, con potencial impacto sobre la estabilidad política y el comercio internacional en una de las regiones más sensibles del mundo.