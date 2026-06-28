Estados Unidos volvió a bombardear Irán y crece el riesgo de una escalada
Washington responsabilizó a Teherán por un ataque contra un petrolero, que derivó en ofensivas sobre bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.
La tregua alcanzada días atrás en Medio Oriente volvió a quedar en jaque luego de que Estados Unidos haya lanzado una serie de bombardeos sobre instalaciones militares de Irán, tras responsabilizarlos por el ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, lo que terminó en una ofensiva contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.
La operación fue ejecutada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y tuvo como objetivo depósitos de misiles y drones, además de radares costeros iraníes. Según la Casa Blanca, el ataque fue ordenada tras la presunta agresión contra el buque M/T Kiku, de bandera panameña, que Washington atribuye a Irán mediante el uso de un dron.
En medio del recrudecimiento de las hostilidades, Donald Trump volvió a acusar al gobierno iraní de incumplir el alto el fuego y lanzó una dura advertencia a través de Truth Social.
"Puede llegar un momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito", escribió el mandatario. Además, advirtió que, si continúan los ataques, "la República Islámica de Irán dejará de existir".
La respuesta de Irán ante un nuevo ataque de Estados Unidos
La reacción de Teherán llegó pocas horas después de los bombardeos estadounidenses. Los Guardianes de la Revolución informaron que lanzaron ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin como represalia por la ofensiva.
De acuerdo con el comunicado oficial, los blancos fueron la base aérea Ali al Salem, en Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval estadounidense, ubicada en Puerto Salmán, en Baréin.
Las autoridades kuwaitíes confirmaron un ataque con misiles y drones, mientras que en Baréin se activaron las sirenas de alerta aérea y el Ministerio del Interior instó a la población a refugiarse en lugares seguros.
Además, el gobierno iraní advirtió que cualquier nueva acción militar en su contra, sin importar su magnitud, recibirá una "respuesta implacable".
La nueva escalada amenaza con hacer fracasar la tregua alcanzada el 17 de junio y vuelve a instalar el temor a una ampliación del conflicto, con potencial impacto sobre la estabilidad política y el comercio internacional en una de las regiones más sensibles del mundo.
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