Cayó un argentino en Dallas durante un operativo encubierto por presunta "solicitud de servicios sexuales"
El argentino llegó a Estados Unidos para acompañar a la Selección, pero su ausencia generó preocupación entre quienes compartían alojamiento con él en Arlington
La investigación por la presunta desaparición de un hincha argentino en Dallas terminó con una confirmación oficial en las últimas horas. Las autoridades de Estados Unidos informaron que el hombre, identificado como G.J.M., de 57 años, no estaba perdido sino detenido por la Policía local por el delito de "solicitud de prostitución".
El argentino había viajado a Estados Unidos por su cuenta para seguir a la Selección argentina durante el Mundial 2026. Durante su estadía, se alojaba en el hotel La Quinta Inn Six Flags, ubicado en Arlington, una de las sedes del certamen.
La preocupación se originó cuando familiares, amigos y otros hinchas perdieron todo contacto con él. Ante la falta de novedades, sus compañeros de alojamiento comenzaron una búsqueda en redes sociales y grupos de WhatsApp de argentinos en Dallas, donde difundieron su imagen y pidieron ayuda para localizarlo.
El caso tomó otro rumbo cuando la Policía informó que el hombre estaba bajo custodia. De acuerdo con el parte oficial, fue detenido el martes en el marco de un operativo especial implementado durante el Mundial 2026, destinado a combatir la explotación sexual y la trata de personas.
Según informó TN, G.J.M. habría intentado solicitar servicios sexuales a una agente encubierta. Tras ese episodio, fue arrestado y trasladado a una prisión local, donde permanece a disposición de la Justicia.
Antes de su detención, el hincha se había encontrado en Estados Unidos con un conocido con quien ya había compartido viajes a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. También había coincidido con otros fanáticos argentinos para coordinar el viaje y seguir la campaña de la Selección en la Copa del Mundo.
Expulsaron a un periodista del Mundial 2026 y publicó un contundente descargo en redes
El relator paraguayo Jorge “Chipi” Vera reconoció que se excedió durante una transmisión en vivo y explicó cómo impacta la sanción en su trabajo profesional.
La decisión de la FIFA de retirar la acreditación de Jorge “Chipi” Vera generó una fuerte repercusión en el ámbito periodístico y deportivo. El relator paraguayo, que cubría el Mundial 2026 para el grupo ABC, quedó oficialmente excluido de la competencia luego de protagonizar un exabrupto durante la transmisión del encuentro entre Paraguay y Turquía.
Horas después de conocerse la sanción, el comunicador decidió romper el silencio y difundió un extenso video en el que realizó una profunda autocrítica sobre lo sucedido. La polémica tuvo origen durante el partido que enfrentó a paraguayos y turcos por la fase de grupos.
En medio de la transmisión, el periodista reaccionó con indignación tras la expulsión de Miguel Almirón, una decisión arbitral que generó una fuerte controversia. La frustración por lo ocurrido lo llevó a lanzar expresiones ofensivas contra el organismo y contra los responsables de impartir justicia en el encuentro, comentarios que rápidamente tuvieron consecuencias.
A través de su descargo, reconoció que cruzó un límite que no debió atravesar. Lejos de intentar justificar sus palabras, admitió que perdió el control en un momento de tensión y asumió completamente la responsabilidad por lo ocurrido. “Cuestionar un reglamento o discrepar con una decisión arbitral nunca justifica perder el control de la manera en que yo lo hice. Lo que dije estuvo mal y me corresponde asumirlo”, expresó durante su mensaje público.
Además de pedir disculpas, brindó detalles sobre el alcance de la medida adoptada por el organismo rector del fútbol mundial. La sanción no solo implica la cancelación definitiva de su credencial para la Copa del Mundo, sino también la imposibilidad de ingresar a los estadios y a las zonas oficiales vinculadas al torneo. En términos prácticos, esto significa que no podrá continuar realizando tareas periodísticas relacionadas con la Copa del Mundo desde los escenarios de competencia.
El castigo también afecta su participación en los contenidos generados por los distintos medios del grupo ABC. Según explicó, la resolución le impide intervenir en coberturas, programas o producciones vinculadas al Mundial tanto en radio como en televisión o plataformas digitales. Se trata de una restricción amplia que limita por completo su trabajo relacionado con el certamen mientras dure la competencia.
A pesar del impacto profesional que representa la decisión, el periodista dejó en claro que no pretende iniciar una discusión pública sobre la severidad de la sanción. Consideró que este es un momento para enfocarse en la responsabilidad personal antes que en el análisis de las consecuencias. “Asumir mi error no significa necesariamente compartir todo lo que ocurrió después. Sin embargo, entiendo que este no es el momento de debatir sobre las consecuencias, sino de hacerme cargo de mis actos”, sostuvo.
Como parte de ese proceso de reparación, confirmó que ya envió una carta formal a la FIFA expresando sus disculpas por lo sucedido. El relator explicó que busca cerrar este episodio con humildad y convertirlo en una experiencia de aprendizaje para su carrera. Aunque la sanción lo dejará fuera de la cobertura mundialista, aseguró que intentará extraer enseñanzas de uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional.
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