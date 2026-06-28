Nuevo temblor sacude a Venezuela: se registró un sismo de 4.9 en la ciudad de Tucacas

Llegó a Venezuela el primer contingente de las Fuerzas Armadas para brindar ayuda humanitaria

El envío del contingente argentino se enmarca en la respuesta a la crisis humanitaria desatada por los terremotos que afectaron a Venezuela. Ante la magnitud de los daños y la necesidad de reforzar las tareas de búsqueda de desaparecidos, el gobierno argentino dispuso el despliegue de un equipo especializado de sus Fuerzas Armadas, que forma parte de un operativo más amplio de asistencia internacional en el país caribeño.

La misión argentina está integrada por 26 efectivos del Ejército, quienes viajaron con recursos clave para las operaciones de rescate. Entre ellos se incluyen binomios de perros adiestrados para la localización de víctimas bajo escombros, personal sanitario capacitado para emergencias y una ambulancia, lo que permite al grupo actuar de manera autónoma en las zonas más críticas.

Tras arribar a Caracas en la madrugada del sábado 27, el contingente, liderado por el Coronel Wissinger, fue recibido por las autoridades militares venezolanas, quienes asignaron a los argentinos la responsabilidad operativa en la ciudad de Caraballeda (estado La Guaira). Allí, los efectivos y sus perros de guerra se incorporarán de inmediato a las labores de asistencia a la población y rastreo de sobrevivientes, sumándose así a los equipos locales que ya trabajan en el terreno.