Nuevo temblor sacude a Venezuela: se registró un sismo de 4.9 en la ciudad de Tucacas
El país sigue conmocionado mientras continúan los rescates, con 1.430 fallecidos y 3.238 heridos, tras los terremotos del miércoles.
Venezuela prosigue con las operaciones de auxilio, pero este domingo se produjo una nueva réplica que encendió nuevamente la alarma en las regiones castigadas por los fuertes sismos que causaron centenares de víctimas fatales.
El movimiento alcanzó los 4,9 grados en la escala de Richter y su epicentro fue localizado a 50 kilómetros de la ciudad de Tucacas. Si bien fue de menor intensidad que los temblores previos, ocurrió en medio de las labores de búsqueda y forzó una pausa temporal en ciertos puntos.
Si bien no se informaron consecuencias graves adicionales, la sacudida se percibió con claridad en diversas localidades, lo que aumentó la inquietud y el temor tanto entre los residentes como entre los brigadistas que trabajan en estructuras desplomadas.
Las autoridades señalaron que estos episodios son frecuentes luego de un sismo de alta intensidad y exhortaron a la población a no acercarse a construcciones afectadas, dado el peligro de nuevos colapsos.
El titular del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, precisó que, hasta ahora, las cifras oficiales ascienden a 1.430 muertos y 3.238 heridos a raíz de los dos movimientos telúricos de 7,2 y 7,5 grados que golpearon al país el pasado miércoles.
Llegó a Venezuela el primer contingente de las Fuerzas Armadas para brindar ayuda humanitaria
El envío del contingente argentino se enmarca en la respuesta a la crisis humanitaria desatada por los terremotos que afectaron a Venezuela. Ante la magnitud de los daños y la necesidad de reforzar las tareas de búsqueda de desaparecidos, el gobierno argentino dispuso el despliegue de un equipo especializado de sus Fuerzas Armadas, que forma parte de un operativo más amplio de asistencia internacional en el país caribeño.
La misión argentina está integrada por 26 efectivos del Ejército, quienes viajaron con recursos clave para las operaciones de rescate. Entre ellos se incluyen binomios de perros adiestrados para la localización de víctimas bajo escombros, personal sanitario capacitado para emergencias y una ambulancia, lo que permite al grupo actuar de manera autónoma en las zonas más críticas.
Tras arribar a Caracas en la madrugada del sábado 27, el contingente, liderado por el Coronel Wissinger, fue recibido por las autoridades militares venezolanas, quienes asignaron a los argentinos la responsabilidad operativa en la ciudad de Caraballeda (estado La Guaira). Allí, los efectivos y sus perros de guerra se incorporarán de inmediato a las labores de asistencia a la población y rastreo de sobrevivientes, sumándose así a los equipos locales que ya trabajan en el terreno.
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