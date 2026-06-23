Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado comando por Pochettino busca cerrar la primera fase con puntaje ideal ante Turquía, que quedó eliminado del certamen. Descubrí todos los detalles en la nota.
Estados Unidos y Turquía se enfrentan este jueves, a las 23 (hora de Argentina), en Los Ángeles, por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports, en un duelo clave para cerrar la fase de grupos y definir posiciones de cara a los dieciseisavos de final.
El seleccionado estadounidense, que busca culminar en los más alto de su zona con puntaje perfecto, llega en un gran momento tras un inicio histórico en el torneo: consiguió dos victorias consecutivas ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0), resultados que le permitieron asegurar su clasificación a la siguiente fase y, además, marcar uno de los mejores arranques de su historia mundialista.
En cuanto a su recorrido en la Copa del Mundo, logró avanzar a la fase de eliminación en siete oportunidades, aunque nunca superó los cuartos de final.
Turquía, por su parte, tuvo un inicio adverso en el certamen y quedó condicionado tras su derrota en el debut (Australia) y su posterior caída en la segunda fecha (Paraguay), resultados que lo dejaron sin margen de error en el grupo.
En la historia de los mundiales, el seleccionado europeo quedó eliminado en varias oportunidades en la fase de grupos, con su mejor registro en Corea-Japón 2002, cuando alcanzó el tercer puesto. Sin embargo, no logró consolidarse en las siguientes ediciones.
Formaciones de Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026
Turquía: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Hakan Calhanoglu; Yilmaz, Güler, Yildiz; Kerem Akturkoglu. DT: Vicenzo Montella.
Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Horario y televisación
- Hora: 23:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Los Ángeles
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