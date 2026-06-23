Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

En cuanto a su recorrido en la Copa del Mundo, logró avanzar a la fase de eliminación en siete oportunidades, aunque nunca superó los cuartos de final.

Turquía, por su parte, tuvo un inicio adverso en el certamen y quedó condicionado tras su derrota en el debut (Australia) y su posterior caída en la segunda fecha (Paraguay), resultados que lo dejaron sin margen de error en el grupo.

En la historia de los mundiales, el seleccionado europeo quedó eliminado en varias oportunidades en la fase de grupos, con su mejor registro en Corea-Japón 2002, cuando alcanzó el tercer puesto. Sin embargo, no logró consolidarse en las siguientes ediciones.

Formaciones de Turquía vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

Turquía: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Hakan Calhanoglu; Yilmaz, Güler, Yildiz; Kerem Akturkoglu. DT: Vicenzo Montella.

Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

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