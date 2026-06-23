Gianni Infantino reveló que entregará el trofeo al campeón del Mundial 2026 junto a Donald Trump

Este dato lo reveló durante una entrevista en vivo en el programa televisivo Fox & Friends, de la cadena estadounidense Fox News. El presidente de la FIFA confirmó allí los rumores al asegurar que compartirá el escenario con el mandatario norteamericano en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante la gran final del 19 de julio: "Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos. Estamos juntos todo el tiempo", señaló Infantino.