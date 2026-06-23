Gianni Infantino reveló que entregará el trofeo al campeón del Mundial 2026 junto a Donald Trump
Infantino, titular de la FIFA, reveló en una entrevista televisiva que disfrutará la final junto al presidente de Estados Unidos y entregarán el trofeo juntos.
En medio de la revolución por el Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, Gianni Infantino reveló hoy martes que la final de la competencia la disfrutará junto a Donald Trump y que, además, el presidente estadounidense lo acompañará en la entrega del trofeo al campeón.
Este dato lo reveló durante una entrevista en vivo en el programa televisivo Fox & Friends, de la cadena estadounidense Fox News. El presidente de la FIFA confirmó allí los rumores al asegurar que compartirá el escenario con el mandatario norteamericano en el MetLife Stadium de Nueva Jersey durante la gran final del 19 de julio: "Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos. Estamos juntos todo el tiempo", señaló Infantino.
Se vienen los 16avos de final del Mundial 2026: cuándo y contra quién jugaría la Selección
La Selección Argentina cumplió con el primer gran objetivo que se había trazado en el Mundial 2026. Después de vencer a Austria por 2-0 en la segunda jornada de la fase de grupos y beneficiarse además por el triunfo de Argelia frente a Jordania, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se aseguró el liderazgo del Grupo J y avanzó anticipadamente a los dieciseisavos de final.
Con el pasaje garantizado y el primer puesto ya asegurado, la atención comenzó a centrarse en la siguiente instancia. A falta de una fecha para completar la fase de grupos, la principal incógnita gira en torno a cuál será el rival que tendrá enfrente el vigente campeón del mundo en el primer cruce eliminatorio del torneo.
Ahora, la Scaloneta disfruta de una situación privilegiada. Con seis puntos obtenidos en dos presentaciones, cinco goles a favor y ninguno en contra, el equipo nacional llega a la última jornada sin presiones y con la posibilidad de administrar cargas físicas pensando en la fase decisiva del campeonato. Mientras tanto, los hinchas esperan atentos para conocer quién será el primer obstáculo en el camino de la Albiceleste hacia la defensa del título mundial.
Cuándo jugaría la Selección Argentina la fase eliminatoria: días y horarios
- Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19:00.
- Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13:00.
- Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22:00.
- Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16:00.
- Final: Domingo 19 de julio, a las 16.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario