Evacúan Burj Khalifa en medio del contraataque de Irán
Explosiones en Dubái obligaron a evacuar el Burj Khalifa tras misiles iraníes contra posiciones de Estados Unidos en el Golfo.
El emblemático Burj Khalifa, el rascacielos más alto del planeta, con más de 820 metros de altura y 160 pisos, fue desalojado este sábado tras registrarse fuertes explosiones en varios puntos de Dubái, en el contexto del ataque iraní con misiles balísticos contra blancos militares de Estados Unidos en el Golfo.
Testigos citados por la agencia Agence France-Presse (AFP) señalaron que escucharon detonaciones que sacudieron los ventanales y observaron proyectiles cruzando el cielo. “Fue una explosión muy fuerte que hizo vibrar los vidrios”, indicó un testimonio difundido por Reuters, que además reportó nuevas detonaciones de gran magnitud tanto en Abu Dabi como en Dubái.
Las autoridades implementaron medidas de emergencia de inmediato. Tanto visitantes como personal fueron evacuados del edificio, en tanto que la policía cerró las vías aledañas e instó a la población a mantener la serenidad. La torre, emblema del pujante desarrollo urbano de la ciudad, permanece clausurada de manera preventiva.
El rascacielos se encuentra junto a uno de los mayores centros comerciales del mundo, que alberga más de 1.200 tiendas y suele registrar una gran concurrencia, lo que incrementó la inquietud entre turistas y residentes en las zonas de rascacielos y alta actividad comercial.
Irán atacó una base estadounidense en Bahréin
Irán respondió los bombardeos de Estados Unidos e Israel atacando este sábado bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait.
Irán efectuó una ofensiva simultánea lanzando misiles a la mayor bases en la región, la de Al Udeid en Qatar, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y a la quinta base estadounidense en Baréin.
En Abu Dhabi, al menos un misil impactó en zonas urbanas, causando la muerte de una persona y daños materiales. Las autoridades locales confirmaron que otros proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, mientras la población permanecía en alerta y se registraban escenas de pánico en algunas áreas.
En Bahréin, los misiles cayeron cerca de la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, provocando la activación de sirenas y medidas de emergencia. Fuentes oficiales informaron que no hubo víctimas, aunque sí se registraron daños en infraestructura cercana a la base.
En Qatar, los sistemas antiaéreos lograron interceptar los proyectiles antes de que causaran daños. El gobierno del país confirmó que la situación estaba bajo control y que no se reportaron víctimas. En Kuwait y otros países del Golfo, se activaron alertas y defensas antiaéreas, mientras que varios vuelos fueron desviados o cancelados como medida preventiva.
La ofensiva iraní es una respuesta directa a los ataques de Estados Unidos e Israel, que según comunicados oficiales buscaban neutralizar capacidades militares de Irán y responder a amenazas percibidas. La escalada ha generado preocupación internacional, y autoridades de la región y de organismos internacionales han hecho un llamado a la calma y a evitar una expansión mayor del conflicto.
Hasta el momento, la situación sigue siendo muy tensa en toda la región, con cierres de espacio aéreo, sirenas de alerta y una fuerte presencia militar en los países afectados. Los gobiernos locales mantienen máxima vigilancia y advierten a la población sobre posibles nuevos ataques.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario