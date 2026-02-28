Netanyahu aseguró que el líder iraní Ali Jamenei murió en los ataques de Israel y Estados Unidos
“Todo indica que este tirano ya no está con nosotros”, dijo el primer ministro israelí, pero Irán niega esa versión.
Benjamin Netanyahu aseguró este sábado que los ataques aéreos efectuados contra Irán en forma conjunta entre Israel y los Estados Unidos, destruyeron el refugio donde se encontraba Ali Jamenei, deslizando que el líder islámico iraní estaría muerto.
“Todo indica que este tirano ya no está con nosotros”, declaró el primer ministro israelí en alusión a que habría sido asesinado durante los bombardeos masivos que se iniciaron esta jornada y, según había asegurado, estaban destinados a eliminar al ayatolá y a la plana mayor de su gobierno teocrático.
En ese sentido, afirmó que su país “eliminó a altos responsables del régimen” iraní y figuras vinculadas a su programa nuclear, en el marco de los bombardeos que impactaron en distintos puntos del país persa y prometen intensificarse en las próximas horas, según adelantó el primer ministro de Israel.
Sin embargo, las afirmaciones Netanyahu contradicen lo comunicado horas antes por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, que había señalado que el líder supremo y el presidente del país se encontraban “sanos y salvos”.
Hasta el momento no hay confirmación independiente sobre el estado de Jamenei y otros miembros de su gobierno, mientras continúan los bombardeos cruzados y crece la incertidumbre en la región.
Netanyahu llamó a los iraníes a “liberarse de la tiranía”
En declaraciones formuladas mediante un mensaje televisado a todo su país, Benjamin Netanyahu llamó al pueblo iraní a movilizarse contra sus autoridades y aprovechar lo que definió como una “oportunidad única en una generación” para terminar con el régimen.
Al dirigirse a los “valientes” ciudadanos de Irán, sostuvo que los ataques en curso pueden ayudarlos a “liberarse de la tiranía” y los exhortó a “inundar las calles” y “hacer el trabajo” tendiente a “completar esta tarea” de “derribar y erradicar este régimen” islamista.
Asimismo, sostuvo que la operación militar conjunta con los Estados Unidos se extenderá sin un plazo definido: “Continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia”, afirmó, agregando que con la ofensiva se busca debilitar de manera sustancial la estructura militar y estratégica de Teherán.
En ese sentido, Netanyahu adelantó que en los próximos días se lanzarán operaciones contra miles de objetivos adicionales en territorio de Irán, lo que hace presuponer que la respuesta de Teherán se intensificará también con más misiles dirigidos a Israel y a otros países de la región, especialmente aquellos donde hay bases militares norteamericanas.
