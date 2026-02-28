Netanyahu aseguró que el líder iraní Ali Jamenei murió en los ataques de Israel y Estados Unidos

Netanyahu llamó a los iraníes a “liberarse de la tiranía”

benjamin netanyahu 1 Líder israelí Benjamin Netanyahu.

En declaraciones formuladas mediante un mensaje televisado a todo su país, Benjamin Netanyahu llamó al pueblo iraní a movilizarse contra sus autoridades y aprovechar lo que definió como una “oportunidad única en una generación” para terminar con el régimen.

Al dirigirse a los “valientes” ciudadanos de Irán, sostuvo que los ataques en curso pueden ayudarlos a “liberarse de la tiranía” y los exhortó a “inundar las calles” y “hacer el trabajo” tendiente a “completar esta tarea” de “derribar y erradicar este régimen” islamista.

Asimismo, sostuvo que la operación militar conjunta con los Estados Unidos se extenderá sin un plazo definido: “Continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia”, afirmó, agregando que con la ofensiva se busca debilitar de manera sustancial la estructura militar y estratégica de Teherán.

En ese sentido, Netanyahu adelantó que en los próximos días se lanzarán operaciones contra miles de objetivos adicionales en territorio de Irán, lo que hace presuponer que la respuesta de Teherán se intensificará también con más misiles dirigidos a Israel y a otros países de la región, especialmente aquellos donde hay bases militares norteamericanas.