Aseguran que hay más de 200 muertos y alrededor de 800 heridos tras el ataque de EEUU e Israel a Irán

Las víctimas en territorio israelí

Por parte de Israel, el Servicio de Emergencias confirmó hasta el momento que hubo 89 heridos leves producto de los contraataques iraníes contra su territorio y las posiciones militares de EEUU en la región, donde se informó sobre un muerto en Emiratos Árabes Unidos y doce heridos de diversa consideración en Kuwait.

No obstante, Irán aseguró que son más de 200 los militares estadounidenses que murieron o fueron heridos de gravedad debido a sus ataques sobre posiciones militares de los Estados Unidos, pero desde Washington todavía no se emitió oficialmente ninguna información.