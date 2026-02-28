Aseguran que hay más de 200 muertos y alrededor de 800 heridos tras el ataque de EEUU e Israel a Irán
Este sábado se concretó un primer ataque contra numerosos objetivos del territorio iraní, donde se confirmaron centenares de muertos y heridos.
Como se sabe, este sábado inició un ataque masivo y conjunto entre los Estados Unidos e Israel contra territorio de Irán, lo que motivó la respuesta de Teherán sobre diversos objetivos militares en países de la región.
En efecto, las fuerzas armadas iraníes lanzaron numerosos misiles contra objetivos israelíes y bases estadounidenses en Qatar, Bahréin y Kuwait, inmediatamente después de que varias de sus ciudades fueran atacadas, especialmente su capital, donde se detectaron explosiones con columnas de humo, sirenas de alerta y actividad de las defensas antiaéreas.
Hasta el momento no se sabe si los líderes del régimen islámico siguen con vida, considerando que —según aseguraron fuentes militares israelíes— los primeros ataques misilísticos fueron dirigidos contra lugares donde ellos supuestamente se encontraban; pero en las últimas horas trascendió un número aproximado de víctimas.
Según reportó la organización Media Luna Roja (la Cruz Roja en países de Medio Oriente), el número de iraníes muertos tras los ataques es de 201, mientras que los heridos hasta el momento suman 747 en diferentes ciudades de Irán bajo ataque.
En tanto, las autoridades iraníes preciaron que más de un centenar de los fallecidos son civiles y han sido identificados en dos ataques: el primero contra una escuela infantil de Hormozgán, que deja hasta el momento 85 estudiantes fallecidos, todos ellos menores de edad, y el segundo contra un gimnasio en la provincia de Fars, donde 15 personas resultaron muertas.
Las víctimas en territorio israelí
Por parte de Israel, el Servicio de Emergencias confirmó hasta el momento que hubo 89 heridos leves producto de los contraataques iraníes contra su territorio y las posiciones militares de EEUU en la región, donde se informó sobre un muerto en Emiratos Árabes Unidos y doce heridos de diversa consideración en Kuwait.
No obstante, Irán aseguró que son más de 200 los militares estadounidenses que murieron o fueron heridos de gravedad debido a sus ataques sobre posiciones militares de los Estados Unidos, pero desde Washington todavía no se emitió oficialmente ninguna información.
